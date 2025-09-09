Les bénéfices de Fleury Michon s'effondrent malgré une hausse de l'activité

Au premier semestre 2025, Fleury Michon a enregistré un résultat net des activités poursuivies de 0,3 million d'euros, en baisse de -96% par rapport aux 7,7 millions d'euros du premier semestre 2024. Cette dégradation est principalement liée à l'envolée du coût de certaines matières premières, notamment la volaille (poulet et dinde), dont les hausses n'ont pas encore été répercutées aux distributeurs, précise la société.



Le résultat opérationnel chute dans les mêmes proportions, à 0,2 million d'euros (vs 7,2 millions d'euros un an plus tôt) faisant passer la marge opérationnelle de 1,8% à seulement 0,1% du chiffre d'affaires. L'EBITDA, bien qu'il ne soit pas détaillé, suit une trajectoire similaire selon la direction.



Dans ce contexte tendu, le chiffre d'affaires affiche néanmoins une progression de +3,4% à 406,4 millions d'euros, tiré par la croissance des volumes en GMS (+2,6%) - en particulier sur la charcuterie de porc et les plats cuisinés - et par la bonne dynamique du pôle international, dont l'activité de catering aérien bondit de +9,5%.



Le résultat net consolidé, incluant les activités cédées, ressort à 5,5 millions d'euros, en repli de -88% par rapport au niveau exceptionnel de 46,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce dernier intégrait un gain fiscal exceptionnel lié à la cession des plateaux-repas. En 2025, la finalisation de cette cession a encore généré un produit d'impôt différé de 5,2 millions d'euros.



Le free cash flow n'est pas publié, mais l'endettement net du groupe s'est dégradé, atteignant 17,5 millions d'euros au 30 juin 2025, contre une trésorerie nette de 11,1 millions d'euros fin 2024. Cette évolution s'explique par la baisse des résultats, un niveau d'investissement soutenu, et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, notamment liée à la constitution de stocks pour l'activité de catering.



Fleury Michon ne fournit pas de prévisions chiffrées pour l'exercice en cours. 'L'incertitude économique s'est ajoutée à une nouvelle forme d'instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés', souligne la direction, tout en réaffirmant sa confiance dans le modèle de développement du groupe et la poursuite de ses investissements industriels.