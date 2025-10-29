GE HealthCare a publié un résultat net ajusté de 490 MUSD au titre du troisième trimestre 2025, en baisse de 6% sur un an mais légèrement supérieur aux attentes (470 MUSD), tandis que le résultat net publié atteint 446 MUSD, contre 470 MUSD un an plus tôt, soit un repli de 5%.
Le bénéfice par action dilué s'élève à 0,98 USD, en recul de 0,05 USD par rapport à l'an dernier, et le BPA ajusté ressort à 1,07 USD, contre 1,14 USD au T3 2024, en baisse de 0,06 USD.
Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 5,1 MdUSD (en ligne avec le consensus), en hausse de 6% en données publiées et de 4% à périmètre et changes constants, tiré par la zone EMEA et les États-Unis. Les prises de commandes ont progressé de 6% en organique, avec un book-to-bill de 1,06.
L'EBIT ajusté s'établit à 761 MUSD, en repli de 4% sur un an, portant la marge EBIT ajustée à 14,8% contre 16,3% un an plus tôt, soit une baisse de 150 points de base. Ce recul est imputable à l'impact des tarifs douaniers, partiellement compensé par des effets de volume et de prix favorables.
Le Free Cash Flow recule de 26% sur un an, à 483 MUSD contre 651 MUSD l'an dernier, en lien avec un flux de trésorerie d'exploitation de 593 MUSD, lui-même en baisse de 20%.
Sur le plan sectoriel, les activités 'Imaging' (+5%), 'Advanced Visualization Solutions' (+7%) et 'Pharmaceutical Diagnostics' (+20%) affichent une croissance solide, tandis que 'Patient Care Solutions' accuse un recul de 6%. Cette dernière voit son EBIT chuter de 67% sur un an, avec une marge ramenée à 3,7% contre 10,5% un an plus tôt.
'Nous avons enregistré une forte croissance des commandes sur tous les segments au troisième trimestre, portée par la demande pour nos solutions différenciées. Nous voyons une dynamique continue grâce à l'exécution commerciale et à nos investissements accrus en R&D, qui nous font entrer dans une nouvelle vague d'innovation', a commenté le CEO, Peter Arduini .
Côté perspectives, GE HealthCare relève la borne basse de sa prévision de BPA ajusté 2025, désormais attendue entre 4,51 et 4,63 USD (contre une fourchette précédente de 4,43 à 4,63 USD), et confirme les autres éléments de sa guidance.
La société table notamment sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 3% sur l'année, une marge EBIT ajustée de 15,2% à 15,4%, et un Free Cash Flow d'au moins 1,4 MdUSD.
Actuellement, Peter J. Arduini occupe le poste de président, chef de la direction et directeur chez Integra LifeSciences Holdings Corp, président d'Ascension Orthopedics, Inc. (une filiale d'Integra LifeSciences Holdings Corp.) et président d'Ascencin Orthopedics, Inc. Il est également membre du conseil d'administration de 5 autres sociétés.
Par le passé, M. Arduini a occupé le poste de vice-président et président de Medication Delivery chez Baxter International, Inc. Président et vice-président de Medication Delivery Devices, Inc. et président de Medical Delivery et vice-président de Baxter Healthcare Corp. (toutes deux filiales de Baxter International, Inc.), directeur général mondial de CT Scan chez General Electric Healthcare Technologies, Inc. et directeur général de Global Imaging Business chez GE Healthcare, Inc.
Peter J. Arduini a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Susquehanna et un diplôme d'études supérieures à la Kellogg School of Management.
GE HealthCare Technologies Inc. est une entreprise de technologie médicale, de diagnostics pharmaceutiques et de solutions numériques. La société fournit des solutions intégrées, des services et des analyses de données. Ses segments comprennent l'imagerie, l'échographie, les solutions de soins aux patients (PCS) et les diagnostics pharmaceutiques (PDx). Le secteur de l'imagerie offre un portefeuille complet d'appareils de balayage, d'applications cliniques, de capacités de service et de solutions numériques. Son segment Ultrasound comprend des dispositifs médicaux et des solutions d'échographie avec un portefeuille de continuum de soins, y compris le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi de certaines maladies. Ce segment comprend également l'activité de logiciels d'intelligence artificielle (IA) clinique. Le portefeuille du segment PCS comprend la surveillance des patients, l'anesthésie et les soins respiratoires, la cardiologie diagnostique, les soins maternels et infantiles, ainsi que les consommables et les services. Son segment PDx comprend deux lignes d'activité : les produits de contraste et l'imagerie moléculaire.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.