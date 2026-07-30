Au-delà du soutien macroéconomique, la pérennité de la croissance des résultats constitue le prochain test.

La stratégie de Dubaï visant à diversifier son économie hors hydrocarbures alimente une demande constante pour l'immobilier d'entreprise et industriel. L'Émirat a validé un budget record de 272 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED) pour la période 2025-2027. Près de la moitié des financements de 2025 est fléchée vers les infrastructures. Ces dépenses s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda économique de Dubaï (D33) et des plans d'expansion économique à long terme de la ville.

Les perspectives demeurent favorables. La Banque mondiale prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) des Émirats arabes unis de 5,0 % en 2026 et de 5,1 % en 2027, plaçant le pays nettement en tête de la plupart des économies développées. Ce niveau de croissance pourrait accentuer la demande de surfaces de bureaux, de terrains industriels, d'installations logistiques et de pôles d'affaires.

Ce contexte économique profite directement à TECOM Group, qui gère des parcs d'activités couvrant les secteurs de la technologie, des médias, des sciences et de l'industrie manufacturière. Son portefeuille, qui comprend des bureaux commerciaux, des actifs industriels, des baux fonciers et des services aux entreprises, devrait bénéficier de la demande continue générée, entre autres, par l'initiative D33. Et les résultats sont au rendez-vous.

La location, moteur de la croissance

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11 % sur un an, passant de 679,7 millions AED à 754,6 millions AED. Le segment de la location commerciale a été le principal moteur de cette croissance. Représentant 51,3 % des revenus totaux, ce segment a progressé de 11 % sur un an pour atteindre 388 millions AED, contre 348 millions AED précédemment. Cette hausse a été soutenue par les nouveaux baux issus d'actifs récemment acquis ou développés, l'augmentation des loyers et un taux de rétention des locataires toujours élevé. Par ailleurs, le segment de la location de terrains a enregistré une croissance substantielle de 21 % sur un an, atteignant 171 millions AED contre 141 millions AED au premier trimestre 2025.

Le résultat opérationnel du premier trimestre 2026 a bondi de 11,1 % sur un an pour s'établir à 470,3 millions AED, contre 423,4 millions AED, en phase avec la croissance du chiffre d'affaires. Point positif, les frais de marketing et de vente ont reculé de 4,3 % sur un an, passant de 12,1 millions AED à 11,6 millions AED.

La baisse des frais financiers et le renforcement de la rentabilité opérationnelle ont permis au bénéfice net du premier trimestre 2026 de progresser de 11,8 % sur un an, passant de 360,9 millions AED à 403,4 millions AED.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation au premier trimestre 2026 ont toutefois reculé à 511,5 millions AED, contre 538,4 millions AED. Ce repli s'explique principalement par des sorties de fonds plus importantes liées aux dettes fournisseurs et aux avances clients au cours du trimestre.

L'attentisme des investisseurs

Le cours de l'action TECOM Group a cédé 0,3 % sur les 12 derniers mois et s'échange actuellement à 3,3 AED, en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 4,1 AED. Cette performance atone suggère que les investisseurs restent prudents, attendant de voir comment le pipeline de développement et les investissements récents du groupe se traduiront dans les bénéfices.

Pour rassurer les actionnaires, les analystes prévoient un rendement du dividende de 5,5 % pour l'exercice 2026 et de 5,8 % pour 2027. Si ces versements rémunèrent les actionnaires, la valorisation actuelle du titre reflète la prudence globale du marché.

L'action se négocie à 10,4 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, soit légèrement en dessous de sa moyenne historique sur trois ans (P/E de 11,1x). Si cette décote indique des attentes mesurées, elle suggère également que les investisseurs attendent des preuves supplémentaires.

Le sentiment des analystes reste résolument constructif. Les sept analystes suivant la valeur recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 4,4 AED, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 32,3 % par rapport aux niveaux actuels.

Des motifs d'inquiétude ?

La concurrence demeure le risque le plus immédiat. L'augmentation de l'offre d'immobilier commercial et l'évolution des besoins en matière d'espaces de travail pourraient peser sur la croissance des loyers et les parts de marché, obligeant TECOM à maintenir une discipline tarifaire. En outre, la direction a souligné que les incertitudes géopolitiques pourraient affecter l'activité économique et les plans d'expansion des locataires, bien que les taux d'occupation et les performances locatives soient restés stables au cours du trimestre.