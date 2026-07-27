Les principaux indices boursiers américains reprennent leur esprits après la fin des frappes sur l'Iran. Une heure après l'ouverture de Wall Street, le Dow Jones se distingue avec un gain de 0,66%, loin devant le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq (-0,4%).

Après treize nuits consécutives de bombardements américains en Iran, la trêve du week-end a été accueillie avec soulagement par les marchés. L'absence de frappes - et donc de riposte de Téhéran - a entraîné une nette détente des cours du pétrole : le WTI recule de 1,25%, autour de 83,5 USD le baril, tandis que le Brent cède 1,61%, à 90,3 USD.



Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue, estime que la trêve n'est pourtant pas le fruit d'une stratégie américaine savamment orchestrée mais qu'elle est plutôt imputable à un manque de munitions de l'armée américaine. Par conséquent, "la position de négociation des Iraniens se renforce sans cesse, grâce à l'attitude aussi absurde que théâtrale de Trump", juge-t-il.



Chez Deutsche Bank, on rappelle que les deux camps présentent toutefois cette pause comme une occasion de relancer la diplomatie, des discussions sous médiation omanaise s'étant poursuivies tout au long du week-end sur la question de la navigation dans le détroit d'Ormuz.



Pas de quoi convaincre Frédéric Lorec, analyste pétrole (AlphaValue), pour qui le marché sous-estime toujours la fragilité de la situation. "Il est selon nous prématuré de parler de cessez-le-feu, d'autant que, sur le fond, rien n'est réglé." Selon lui, "il est probable que le trafic via Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz reste très réduit pendant encore plusieurs mois."



Les banques centrales à la manoeuvre



Alors que l'été commence à détourner une partie des investisseurs de leurs écrans, l'actualité financière s'annonce riche ces prochains jours, entre la réunion de la Fed (mercredi), de la Banque d'Angleterre (jeudi), de la Banque du Japon (vendredi), sans oublier les indicateurs économiques clés et un calendrier particulièrement fourni de résultats d'entreprises.



Les économistes de Deutsche Bank continuent de prévoir un statu quo de la Fed mercredi. Toutefois, la décision apparaît inhabituellement difficile à anticiper dans un contexte où les perspectives d'inflation demeurent étroitement liées à l'évolution des prix de l'énergie, eux-mêmes dépendants de la situation au Moyen-Orient.



Chez Pictet AM, on estime néanmoins que la pause de la Fed devrait se prolonger. "Une nouvelle hausse pourrait toutefois redevenir d'actualité si l'inflation ne montrait pas, après l'été, de signes suffisamment convaincants d'un ralentissement durable", ajoute le gérant.



Les valeurs en mouvement



Du côté des entreprises, le chiffre d'affaires de Baker Hughes (+8,2%) au 2e trimestre s'est élevé à 6,74 MdsUSD, marquant une baisse de 2% sur un an. La baisse des revenus s'explique principalement par un périmètre consolidé réduit, à la suite des cessions de deux divisions : Precision Sensors & Instrumentation (PSI) et Surface Pressure Control (SPC).



HSBC réaffirme sa recommandation "réduire" sur IBM (+1,45%), avec un objectif de cours ajusté de 175 à 174 USD, revenant sur l'avertissement sur résultats lancé il y a près de deux semaines par le géant américain des services informatiques.



Nvidia (-3,7%) a annoncé la création de l'Open Secure AI Alliance aux côtés de Microsoft (+2,4%) SpaceX (-4,6%), Palantir (+3,5%) et de dizaines d'autres entreprises américaines et européennes. L'objectif est de développer et de partager des technologies ouvertes capables de détecter, de corriger et de divulguer les vulnérabilités des systèmes d'IA.



Enfin, Linde (stable) indique avoir signé six nouveaux accords d'achat d'électricité (PPA) portant sur de l'électricité renouvelable dans les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique), afin d'accroître l'approvisionnement de ses activités en énergie bas carbone.