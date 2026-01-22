Les Bourses européennes attendues en hausse, la pression retombe d'un coup

Les Bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi matin, amplifiant leur timide rebond de de la veille alors que l'absence de sévères représailles américaines contre l'Europe est susceptible de relancer l'appétit pour les actifs les plus risqués.

Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 70 points à 8 154,5 points, laissant entrevoir une entame de séance favorable, de l'ordre de 0,9%, tout comme à Francfort (+0,9%).



La Bourse de Paris avait déjà fini sur des légers gains hier (+0,1%), échappant ainsi de peu à une huitième séance consécutive de repli, suite au discours jugé moins agressif que prévu tenu par Donald Trump à Davos.



Si le président américain a réaffirmé sa volonté de faire l'acquisition du Groenland dont il a souligne le caractère stratégique essentiel pour les Etats-Unis, il a exclu tout recours à une intervention armée, ce qui a largement soulagé les investisseurs.



A l'issue d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le milliardaire américain a même décidé de suspendre l'application de droits de douane punitifs sur plusieurs pays européens opposés à son projet d'annexion du pays en constitution, qui devaient entrer en vigueur le 1er février.



"Au final, que faut-il retenir de toute cette mascarade? Simplement qu'il faut ignorer l'hystérie et les excès des marchés, filtrer le bruit ambiant pour se concentrer sur ce qui compte vraiment", souligne Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



De son point de vue, le fait que le président américain ait finalement décidé de se montrer plus conciliant après ses menaces proférées pendant le week-end dernier et qui avaient ravivé les craintes commerciales et plombé les marchés d'actions en début de semaine illustre bien la stratégie "TACO" selon laquelle "Trump finit toujours par se dégonfler".



"Suite à cette séquence, il serait assez logique de s'attendre à ce que les préoccupations géopolitique retombe dans les semaines à venir", écrivent les stratèges de Danske Bank.



"Dans ce contexte, la tentation pourrait être de se positionner en vue de profiter de l'accès de faiblesse du marché ("buy the dip")", poursuit la banque danoise. "Sauf qu'en réalité, il n'y a pas vraiment eu de correction", observe Danske Bank.



En dépit des turbulences liées à la géopolitique, les mouvements de marché sont restés relativement contenus, et plusieurs actifs continuent d'évoluer à des niveaux proches, voire sur leurs plus hauts historiques, fait remarquer l'établissement nordique?



Ce climat d'accalmie a cependant permis à Wall Street de nettement se redresser mercredi soir. Après un début de journée dans le rouge, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq s'appréciaient tout à l'unisson de l'ordre de 1,2%.



En dépit des résultats contrastés de Netflix, les valeurs technologiques ont soutenu la tendance, avec des investisseurs qui se sont repositionnés massivement sur des titres liés à l'IA comme Nvidia (+2,9%) ou AMD (+7,7%).



Les contrats à terme sur les indices new-yorkais suggèrent une poursuite de la hausse avec des gains attendus entre 0,1% et 0,3% ce jeudi.



L'absence de sanctions des Etats-Unis contre l'Europe a également favorisé une nette remontée de la Bourse de Tokyo, où le Nikkei gagnait 1,7% en fin de séance mercredi.



L'indice CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, est néanmoins resté en retrait avec un recul de 0,1%, un score également accusé à Hong Kong par l'indice Hang Seng.



Avec l'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et l'Europe, les investisseurs vont de nouveau pouvoir porter leur attention sur les fondamentaux économiques.



Les marchés suivront la publication en début d'après-midi les derniers chiffres de la croissance aux Etats-Unis. En première estimation, le PIB américain avait augmenté de 4,3% sur le troisième trimestre grâce à la vigueur de la consommation, mais les dernières données qui seront communiquées aujourd'hui par le BEA pourraient montrer un affaiblissement de cette tendance avec les effets du "shutdown" gouvernemental.



Les investisseurs se préparent aussi à de nouvelles publications de résultats du quatrième trimestre, dont ceux de Procter & Gamble qui seront suivis par les comptes d'Intel dans la soirée.



Le reflux de l'aversion au risque ne défavorise pas trop les valeurs refuges comme les obligations souveraines, le rendement des Treasuries à dix ans se tassant vers 4,25%.



L'euro reprend 0,1% pour revenir non loin de 1,1690 dollar, quasiment à ses plus hauts depuis le 1er janvier.



Les cours pétroliers ralentissent l'allure après leur progression du début d'année: le baril de Brent perd 0,2% à 65,1 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 60,5 dollars.



L'or - valeur refuge par excellence - consolide quant à lui de 0,1% à 4,834,8 dollars après ses nouveaux plus hauts historiques inscrits la veille.