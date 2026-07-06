Les Bourses européennes au beau fixe, Thales anime la cote avec Exail

Les marchés actions européens évoluent en hausse en ce début de semaine, portés par une actualité particulièrement dense sur le front des entreprises. Le CAC 40 progresse de 0,52% à 8 552 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,29%.



La principale opération du jour est à mettre au crédit de Thales (+1,93%), qui a conclu un accord engageant avec la famille Gorgé en vue de l'acquisition de sa participation de 35,51% dans Exail Technologies (+2,20%). Cette opération, première étape d'une prise de contrôle du spécialiste de la robotique maritime, repose sur un prix de 134 euros par action, valorisant Exail à 3,9 milliards d'euros, soit une prime de 44% par rapport au cours du 25 juin. La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2027, avant le lancement d'une offre publique d'achat obligatoire sur le reste du capital. Cette annonce intervient après l'abandon des discussions entre Safran (+0,90%) et Exail concernant un éventuel rapprochement.



Vinci (-1,02%) a remporté trois contrats de long terme par les "boroughs" de Westminster et de Bromley, pour une valeur totale de près de 70 millions d'euros par an.



Casino (-0,54%) a reçu deux propositions fermes de restructuration financière, émanant de ses créanciers Term Loan B (TLB) et de son actionnaire de référence France Retail Holdings (FRH). Le distributeur précise que les deux scénarios se traduiraient par une forte dilution des actionnaires actuels. Le groupe prévoit d'arrêter, au cours du mois de juillet, les modalités de son plan de sauvegarde modifié, tout en ayant obtenu un accord de principe de ses partenaires bancaires sur un nouveau dispositif de financement destiné à accompagner sa restructuration.



À Londres, easyJet s'envole de plus de 10% après avoir accepté le principe d'une offre publique d'achat améliorée du fonds d'investissement américain Castlelake, qui valorise la compagnie aérienne à 5,5 milliards de livres sterling.



A Francfort, Continental abandonne 1,13%, les investisseurs accueillant avec prudence l'annonce de la cession de sa division ContiTech au fonds de capital-investissement Lone Star Funds.



Sur le front macroéconomique, les commandes à l'industrie allemande ont progressé de 1,9% en mai, au-dessus des attentes des économistes (+1,1 %), après un repli de 3,2 % le mois précédent.



Les investisseurs suivront désormais la publication, cet après-midi aux États-Unis, des indices PMI Composite de S&P Global et ISM des services, qui fourniront de nouvelles indications sur la dynamique de l'économie américaine.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1418 dollar.