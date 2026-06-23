Les Bourses européennes calent après des PMI décevants

Les principales places boursières européennes évoluent en nette baisse mardi, pénalisées par des indicateurs d'activité décevants en zone euro et en Allemagne, dans un contexte d'attentisme des investisseurs et de prises de bénéfices, particulièrement marquées dans les secteurs technologique et automobile. Peu avant midi, le CAC 40 reculait de 0,79% à 8 334 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,29%.

Les enquêtes préliminaires S&P Global/HCOB ont montré que l'activité du secteur privé allemand s'est contractée en juin à son rythme le plus rapide depuis 18 mois. L'indice PMI composite flash est ressorti à 48,0, contre 48,8 en mai et un consensus de 49,6. Le repli est principalement attribuable à une détérioration de l'activité dans les services.



En France, la contraction de l'activité s'est en revanche atténuée plus fortement qu'attendu. L'indice PMI composite flash est remonté à 47,6 en juin, contre 44,9 en mai, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 46,4. L'amélioration a concerné à la fois les services et l'industrie manufacturière.



En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 en juin, contre 49,1 attendu après un précédent à 48,5. Le PMI dans les services est passé de 47,7 à 48,9. Il était anticipé à 48,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 51,3. Il était attendu à 51,6.



Les investisseurs surveilleront désormais la publication, à 15h45, de l'indice PMI composite préliminaire de S&P Global aux États-Unis pour le mois de juin.



Des valeurs en mouvement



Sur les marchés actions, le compartiment technologique figure parmi les plus fortes baisses. Infineon recule de 4,8%, STMicroelectronics de 7,21% et Aixtron de 5,11%, les investisseurs réduisant leur exposition à un secteur qui avait fortement progressé ces derniers mois

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Le secteur automobile est également sous pression. Renault (-5,21%), Stellantis (-4,16%) et Volkswagen (-2,58%) souffrent après la publication de données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) montrant que les constructeurs européens historiques ont continué de perdre du terrain en mai face à la concurrence croissante des marques chinoises.



À l'inverse, Heineken progresse de 2,68% après avoir annoncé la nomination de Rafael Oliveira au poste de directeur général du groupe.



Sur le plan géopolitique, la décision des États-Unis de suspendre pendant 60 jours certaines sanctions visant le pétrole iranien contribue à détendre les marchés de l'énergie. Les cours du brut refluent ainsi sous le seuil des 80 dollars le baril.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1408 dollar.