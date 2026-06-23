Les enquêtes préliminaires S&P Global/HCOB ont montré que l'activité du secteur privé allemand s'est contractée en juin à son rythme le plus rapide depuis 18 mois. L'indice PMI composite flash est ressorti à 48,0, contre 48,8 en mai et un consensus de 49,6. Le repli est principalement attribuable à une détérioration de l'activité dans les services.

En France, la contraction de l'activité s'est en revanche atténuée plus fortement qu'attendu. L'indice PMI composite flash est remonté à 47,6 en juin, contre 44,9 en mai, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur 46,4. L'amélioration a concerné à la fois les services et l'industrie manufacturière.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 en juin, contre 49,1 attendu après un précédent à 48,5. Le PMI dans les services est passé de 47,7 à 48,9. Il était anticipé à 48,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 51,6 à 51,3. Il était attendu à 51,6.

Les investisseurs surveilleront désormais la publication, à 15h45, de l'indice PMI composite préliminaire de S&P Global aux États-Unis pour le mois de juin.

Des valeurs en mouvement

Sur les marchés actions, le compartiment technologique figure parmi les plus fortes baisses. Infineon recule de 4,8%, STMicroelectronics de 7,21% et Aixtron de 5,11%, les investisseurs réduisant leur exposition à un secteur qui avait fortement progressé ces derniers mois
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Le secteur automobile est également sous pression. Renault (-5,21%), Stellantis (-4,16%) et Volkswagen (-2,58%) souffrent après la publication de données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) montrant que les constructeurs européens historiques ont continué de perdre du terrain en mai face à la concurrence croissante des marques chinoises.

À l'inverse, Heineken progresse de 2,68% après avoir annoncé la nomination de Rafael Oliveira au poste de directeur général du groupe.

Sur le plan géopolitique, la décision des États-Unis de suspendre pendant 60 jours certaines sanctions visant le pétrole iranien contribue à détendre les marchés de l'énergie. Les cours du brut refluent ainsi sous le seuil des 80 dollars le baril.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1408 dollar.