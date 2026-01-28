Les Bourses européennes en repli dans l'attente de la Fed

Dans l'attente du verdict de la Fed sur ses taux ce soir, et malgré un bon accueil réservé à ASML, les marchés européens s'inscrivent en repli à la mi-séance, en particulier Paris où la déception suscitée par LVMH pèse de tout son poids.

Un peu avant 12h00, le CAC40 affiche un recul de l'ordre de 0,9% vers 8080 points, tandis que l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 cède 0,4%, et que les futures sur le S&P 500 présagent à ce stade un gain de 0,3% de cet indice à Wall Street.



Une certaine prudence reste de mise sur les marchés avant les annonces de la Réserve fédérale, qui doit rendre ce soir ses décisions à l'issue de deux jours de débat au sein de son comité de politique monétaire (FOMC).



Si un nouveau statu quo sur les taux des fonds fédéraux ne fait guère de doutes, les investisseurs attendent de la Fed davantage de précisions sur le calendrier concernant l'évolution de son assouplissement monétaire pour les mois qui viennent.



"Il ne faut pas confondre cette pause avec la fin des baisses de taux : nous anticipons deux baisses au 2e trimestre après un 1er trimestre calme", prévient Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie d'Amundi Investment Institute.



"A mesure que l'inflation des services se modère et que le marché du travail s'assouplit, des signes plus clairs de désinflation apparaîtront, donnant à la Fed la marge de manoeuvre nécessaire pour assouplir sa politique", souligne l'analyste.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les investisseurs européens concentrent leur attention sur les publications de la matinée sur le vieux continent, acclamant celle d'ASML, mais sanctionnant à l'inverse lourdement celle de LVMH.



ASML bondit ainsi de près de 6% à Amsterdam, propulsé par une publication de l'équipementier pour l'industrie des puces marquée notamment par des commandes vigoureuses, et lui permettant de se montrer généreux avec ses actionnaires.



Les perspectives de croissance du spécialiste néerlandais, dopées par la demande liée à l'IA, ravivent d'ailleurs l'appétit pour l'ensemble de la chaîne européenne des puces, profitant notamment à Infineon (+6%) et à STMicroelectronics (+4%).



A l'opposé, LVMH plonge de 6% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40 à Paris, après des résultats jugés décevants pour le numéro un mondial du luxe, entrainant dans son sillage ses pairs Kering (-2%) et Hermès (-1%).