Les Bourses européennes font grise mine face à la géopolitique

Les Bourses européennes font globalement grise mine ce vendredi, alors que les investisseurs restent sur leur faim face au manque d'avancées concrètes dans les discussions Trump-Xi et demeurent préoccupés par le blocage au Moyen-Orient.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 parisien lâche un peu moins de 1,2% vers 7 990 points, une performance toutefois légèrement meilleure que le repli de l'ordre de 1,4% de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50, vers 5 850 points.



Les marchés restent sur leur faim face aux discussions de Pékin



Alors que Xi et Trump ne s'étaient plus rencontrés depuis octobre 2025, rencontre qui avait abouti à une fragile trêve commerciale, cette première visite d'un président américain en Chine depuis presque dix ans a été placée jusqu'ici sous le signe d'une volonté de conciliation.



D'après un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les deux chefs d'État ont eu un échange de vues "approfondi" sur les questions majeures concernant les deux pays et le monde, et sont parvenus à une "série de nouveaux consensus".



"La réunion au sommet entre le président américain Trump et le président chinois Xi n'a pas permis de percée dans les relations bilatérales. Ce qu'elle a cependant obtenu, c'est une stabilisation de la relation", réagit Commerzbank ce matin.



"La tâche pour l'avenir est de s'appuyer sur cette compréhension. Jusqu'à présent, cependant, une voie claire pour résoudre le conflit tarifaire n'a pas été tracée, et il en va de même pour la question épineuse de Taïwan", poursuit la banque allemande.



"Dans l'ensemble, le sommet a conduit à une désescalade significative du ton et à un modeste pas vers un rééquilibrage commercial, mais il est bien loin d'une réinitialisation structurelle", prévient l'établissement.



L'impasse au Moyen-Orient maintient un pétrole cher



En dehors du sommet sino-américain, la situation au Moyen-Orient demeure au coeur des préoccupations des investisseurs, l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran maintenant le baril de Brent à un peu plus de 107 USD.



"L'Iran insiste pour conserver ses programmes de missiles balistiques et nucléaires, ainsi que son contrôle sur le détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis y voient une défaite totale et un échec à atteindre leurs objectifs de guerre", souligne Samer Hasn.



"Entre la direction iranienne dure et la position ferme des États-Unis, rien ne laisse entendre une résolution diplomatique de cette guerre dans un avenir proche, et cela finira par maintenir les prix du pétrole élevés plus longtemps", prévient cet analyste de XS.com.



Face à cette situation, le professionnel s'attend à une possible escalade de la part de Donald Trump ce week-end après la clôture du marché, ce qui pourrait être suivi d'une forte hausse des cours du pétrole en début de semaine prochaine.



Syensqo en vedette, mais Ferragamo en chute libre



Dans l'actualité des valeurs à Paris, LVMH cède 1,2% alors que le numéro un mondial du luxe a cédé la marque Marc Jacobs à WHP Global et G-III Apparel Group, dans une stratégie de rationalisation du portefeuille face à un marché en ralentissement.



À contre-courant de la tendance, Renault Group grappille 0,7%, alors que le constructeur automobile a confié à un prestataire un mandat pour racheter jusqu'à 1 360 000 actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions.



Ailleurs en Europe, Syensqo grimpe de 6,7% à Bruxelles, le groupe de chimie de spécialités ayant fait part de chiffres rassurants pour le début de l'année, lui permettant de maintenir ses objectifs pour l'ensemble de 2026.



À l'inverse, Salvatore Ferragamo plonge de 16,9% à Milan, la maison de mode florentine ayant publié des comptes du 1er trimestre 2026 décevants avec un chiffre d'affaires en légère baisse à taux de change constants, manquant les attentes.



Aucune donnée majeure n'était attendue ce matin en Europe, mais les opérateurs devraient se montrer attentifs, cet après-midi, à l'indice d'activité Empire State de la Fed de New York, ainsi qu'à la production industrielle pour le mois dernier.