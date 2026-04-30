Toujours préoccupées par le Moyen-Orient, les Bourses européennes ont globalement le moral en berne en ce dernier jour d'avril, dans une actualité particulièrement chargée entre réunions des banques centrales, données macroéconomiques et résultats d'entreprises.

Vers 10h30, le CAC 40 affiche un recul de 1,1% vers 7 985 points, sous-performant ainsi la tendance plus générale en Europe avec un Euro STOXX 50 en baisse de 0,5%, tandis que le DAX de Francfort ne cède que 0,3%.



Le moral des investisseurs pâtit des cours élevés du pétrole, à 108 USD le baril sur le WTI et à 112 USD sur le Brent, alors que l'Administration Trump fait planer la menace d'un blocus prolongé du détroit d'Ormuz pour faire plier l'Iran.



Autre sujet de préoccupation, à l'issue de la réunion de son comité stratégique, la Fed a maintenu hier soir ses taux inchangés mais livré un message prudent en durcissant sa description de l'inflation, désormais jugée "élevée".



"L'absence de progrès sur les données d'inflation sous-jacente d'ici le milieu de l'année pourrait conduire les discussions au sein du FOMC à envisager la possibilité de hausses de taux", souligne Jan Groen, chez Société Générale.



Même si, à ce stade, ce scénario ne constitue pas son hypothèse centrale, ce chef économiste pour les Etats-Unis prévient qu'il "ne faut sans doute pas trop s'attendre à de nouvelles baisses de taux cette année".



Les regards se tournent vers la Banque d'Angleterre et la BCE



Après la Fed, c'est désormais vers la Banque d'Angleterre et la BCE que les regards se tournent : la première rendra sa décision de politique monétaire en milieu de séance et la seconde en début d'après-midi, avant la conférence de sa présidente, Christine Lagarde.



"La Banque d'Angleterre peut s'autoriser une certaine patience et devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine et pour le reste de l'année", estimait mardi Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie à l'Amundi Investment Institute.



Concernant la BCE, l'économiste ne prévoit aucun changement des taux directeurs, considérant que l'institut francfortois "devrait réaffirmer sa volonté de poursuivre une politique monétaire prudente dans un environnement aussi incertain".



Une avalanche de données macroéconomiques...



Outre les rendez-vous des banques centrales, cette dernière journée d'avril est aussi marquée par une avalanche de données macroéconomiques, en particulier sur le front de la croissance économique au titre du 1er trimestre 2026.



Avant les premières estimations du PIB de la zone euro ce matin et aux Etats-Unis en début d'après-midi, on notera ainsi que le PIB de l'Allemagne s'est accru de 0,3% par rapport au trimestre précédent, tandis que celui de la France a stagné.



Par ailleurs, selon l'estimation provisoire, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,2% en avril, en accélération sensible après un taux annuel de +1,7% observé en mars, reflétant l'envolée des prix de l'énergie.



Les effets de la situation géopolitique sur l'inflation dans les économies occidentales pourront d'ailleurs être scrutés à travers l'estimation rapide de l'inflation dans la zone euro ce matin, puis l'indice des prix PCE aux Etats-Unis cet après-midi.



...ainsi que de résultats d'entreprises



La séance se montre aussi fort chargée sur le plan des publications d'entreprises, notamment à Paris où les investisseurs sanctionnent clairement celles des 3 grandes banques BNP Paribas (-4,7%), Société Générale (-5,5%) et Crédit Agricole (-6,1%).



S'ils boudent aussi les trimestriels du constructeur automobile Stellantis (-7,3%), lanterne rouge du CAC 40, les opérateurs saluent les publications du groupe énergétique Engie (+2,2%) et du groupe informatique Capgemini (+1,7%).



Ailleurs en Europe, on notera qu'ING Group s'adjuge 2% à Amsterdam, dans le sillage d'un bénéfice net en progression et dépassant l'estimation moyenne des analystes, ainsi que de l'annonce d'un programme de rachats d'actions.