Les Bourses européennes préfèrent tabler sur un apaisement

Malgré une reprise d'actions militaires ces dernières heures dans le Golfe, les Bourses européennes semblent tout de même préférer tabler sur un apaisement du conflit, comme l'illustrent une légère décrue des cours de l'or noir et l'orientation favorable des actions.

Vers 10h30, le CAC 40 affiche une progression de l'ordre de 0,6% vers 8 025 points, une hausse à Paris qui sous-performe toutefois la tendance plus générale en Europe, au vu de l'Euro STOXX 50 qui s'adjuge un peu plus de 1,2%.



Les investisseurs ne semblent pas trop s'inquiéter de la situation dans le détroit d'Ormuz, où deux destroyers américains, l'USS Truxtun et l'USS Mason, auraient essuyé des tirs iraniens dans la soirée d'hier, selon la chaîne CBS News.



"Les Émirats arabes unis ont fait l'objet d'attaques de missiles pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu, un incendie s'étant aussi déclaré dans leur terminal pétrolier de Fujairah après une attaque de drone", pointe en outre Deutsche Bank.



Malgré ces évènements qui semblent pouvoir remettre en question le scénario du cessez-le-feu du 8 avril, les États-Unis et l'Iran semblent continuer à discuter d'une sortie de crise, et l'on semble naviguer un peu mieux dans le détroit d'Ormuz.



Une légère détente sur les prix du pétrole



Illustrant l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient, les cours du pétrole se détendent un peu, avec un baril de WTI en retrait de 1% vers 103,8 USD et un baril de Brent en recul de 0,9% vers 113 USD.



"À l'avenir, les marchés pétroliers devraient rester très réactifs aux évolutions géopolitiques et à l'évolution des conditions de sécurité maritime", prévenait hier Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga.



"Des perturbations persistantes dans le détroit d'Ormuz pourraient maintenir une pression à la hausse sur les prix. Inversement, toute percée diplomatique crédible pourrait apaiser les tensions", poursuivait il.



L'indice ISM des services attendu aux États-Unis



Aucune donnée majeure n'est prévue ce mardi en Europe, mais les États-Unis devraient voir paraître, cet après-midi, les indices d'activité PMI composite de S&P Global ainsi que l'indice ISM (Institute for Supply Management) des services pour le mois d'avril.



Le consensus prévoit une stabilité de l'indice ISM à 54, mais c'est surtout la composante des prix qui sera la plus surveillée afin de savoir si les craintes d'une résurgence des pressions inflationnistes avec la flambée des prix de l'énergie sont justifiées.



Rubis salué après son point d'activité trimestriel



En attendant, l'attention se concentre sur la saison des résultats, Rubis (+3,8%) signant ainsi l'une des plus fortes hausses du SBF 120 après un point d'activité montrant l'absence d'impact de la situation au Moyen-Orient sur son CA trimestriel.



Toujours parmi les publications du 1er trimestre les plus récentes à la Bourse de Paris, les investisseurs accueillent favorablement celles d'Elis (+1,9%) et de Vicat (+2,4%), mais ils délaissent celle de Bénéteau (-0,6%).



Sur les autres places européennes, ils sanctionnent durement les trimestriels de HSBC (-5,6% à Londres) et de Fresenius Medical Care (-3,6% à Francfort), mais acclament ceux d'Unicredit (+3,1% à Milan) et surtout d'AB InBev (+6,5% à Bruxelles).