Les Bourses européennes résistent au contexte géopolitique

La Bourse de Paris et les autres du Vieux Continent regagnent un peu du terrain perdu la veille, manifestant ainsi une certaine résilience alors que le cessez-le-feu de 15 jours conclu entre Washington et Téhéran doit prendre fin mercredi soir.

Un peu avant midi, le CAC 40 grappille 0,2% vers 8 350 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 prend 0,5%, encouragés par la relative résistance des indices américains lundi (-0,3% en clôture pour le Nasdaq 100 par exemple).



L'incertitude règne toujours au sujet de la guerre...



Pourtant, le flou demeure toujours à propos d'une possible reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, au Pakistan, alors que le cessez-le-feu de 15 jours conclu entre les deux pays doit prendre fin mercredi soir.



Une délégation américaine emmenée par J. D. Vance est attendue à Islamabad, mais Téhéran a déclaré ne pas vouloir "négocier sous la menace" et a menacé "d'abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille" si la guerre devait reprendre.



L'incertitude au sujet du Moyen-Orient et du sort du détroit d'Ormuz se traduit fort logiquement sur les cours du pétrole : le Brent avance d'environ 1% vers 95 USD, tandis que le WTI texan progresse de façon similaire vers 87 USD.



"À l'avenir, les marchés pétroliers devraient rester très sensibles à l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient", prévient Abdelaziz Albogdady, market research & fintech strategy manager chez FXEM.



"Les tensions persistantes pourraient continuer à faire grimper les prix, tandis qu'une désescalade crédible ou le rétablissement de conditions de transport maritime stables pourraient déclencher une nouvelle vague de ventes massives", poursuit-il.



... et plombe le moral au vu de l'indice ZEW



Illustrant les effets du contexte géopolitique sur le sentiment de marché, l'indice ZEW s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes.



Cet indicateur de confiance des investisseurs allemands pour les perspectives économiques de leur pays est ainsi repassé en dessous de son point bas de -14 d'avril 2025. Pour rappel, il était encore à +58,3 en février.



"Les conséquences économiques de la guerre en Iran pour l'économie allemande vont bien au-delà de la simple hausse des prix", explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.



Selon l'économiste, les entreprises allemandes "s'inquiètent des pénuries d'énergie à long terme, ce qui freine les investissements et atténue l'effet des mesures de relance gouvernementales".



L'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne s'est en outre détériorée pour le mois en cours, l'indicateur correspondant atteignant -73,7, soit 10,8 points de moins qu'en mars.



Thales délaissé après son point d'activité



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Thales lâche 4,4% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF 120, les investisseurs sanctionnant les faibles résultats dans le Cyber et l'absence de hausse des prévisions, à l'occasion de son point d'activité.



Le groupe d'électronique a pourtant enregistré un début d'exercice dynamique, porté par la défense, avec une nette progression des prises de commandes et une croissance organique proche de 10% du chiffre d'affaires.



Autre valeur en berne, Safran recule de 2,4%, l'équipementier aéronautique ayant perdu le soutien de Jefferies qui a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant, et réduit son objectif de cours de 350 EUR à 310 EUR.



Ailleurs en Europe, AB Foods abandonne 3,5% à Londres après avoir annoncé son projet de scission de Primark, sa chaîne de vêtements à bas prix, dans un contexte marqué par des résultats semestriels inférieurs aux attentes et une activité dégradée dans le sucre.