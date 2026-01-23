Les Bourses européennes sous le signe de la prudence

Après leur rebond de la veille, les Bourses européennes évoluent sans entrain pour cette dernière séance d'une semaine particulièrement mouvementée sur le plan géopolitique. Le CAC 40 cède 0,53% à 8105 points, affichant une performance inférieure à celle des autres indices du Vieux Continent : l'EuroStoxx 50 recule de 0,42% et le Dax de 0,12%.

Prudence sur les marchés européens. Si l'annonce d'un protocole d'accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan au sujet du Groenland a conduit Washington à lever ses menaces douanières, les places financières du Vieux Continent évoluent sans entrain.



Les PMI ont rythmé la matinée : en janvier, l'activité du secteur privé en France est repassée en territoire négatif, de façon inattendue, après deux mois de faible croissance. L'indice PMI Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est passé de 50 à 48,6 contre un consensus de 50,1, a indiqué S&P Global.



En Allemagne, le secteur privé a enregistré sa hausse la plus marquée depuis trois mois. L'indice PMI Composite, est ressorti à 52,5 en janvier, contre 51,3 en décembre, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 51,8.



L'activité du secteur privé en zone euro a ralenti plus que prévu : à 51,5 contre 51,6. "Dans l'ensemble, ces enquêtes renvoient l'image d'une économie européenne engluée dans la stagnation et peinant à retrouver de l'élan ", analyse Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions. Avant de poursuivre : "L'incertitude récente liée aux menaces tarifaires de Trump pourrait à nouveau peser sur la visibilité des entreprises et sur l'investissement."



L'indice PMI Composite américain sera à surveiller dans l'après-midi à l'instar de l'indice de Michigan de confiance des consommateurs en janvier.



Par ailleurs, la Banque du Japon a, sans surprise, maintenu son taux directeur à 0,75%, tout en rehaussant ses prévisions d'inflation.



Dans la nuit, l'once d'or a franchi son récent record pour culminer à 4967 dollars, à quelques encablures du seuil symbolique des 5000 dollars.



DBV Technologies flambe, Edenred et Pluxee sous tension



Au chapitre des valeurs, Ericsson (+8,77%) bondit à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé une hausse de 75% de son bénéfice net au quatrième trimestre, portée par ses efforts de réduction des coûts. Le groupe suédois a dégagé un bénéfice net de 8,6 milliards de couronnes (environ 810 millions d'euros), tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 5% à 69,3 milliards de couronnes, tout en progressant de 6% à périmètre et changes constants.



L'Oréal (-0,43%) a été relevé par Barclays de "sous-pondérer" à "surpondérer". Edenred (-4,61%) et Pluxee (-5,39%) sont sous pression, pénalisés par des dégradations d'UBS : à "neutre" pour le premier et à "vendre" pour le second.



DBV Technologies (+14,72%) est installé en tête du SRD. Sur le marché des changes, l'euro cède 0,16% à 1,1733 dollar.