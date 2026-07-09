Les Bourses européennes temporisent sur fond d'inquiétudes moyen-orientales

Les places continentales tentent de se redresser au lendemain d'une séance difficile, les investisseurs préférant espérer une reprise des discussions irano-américaines malgré de nouveaux échanges de frappes militaires entre les deux parties au cours de la nuit.

Vers 10h15, le CAC 40 regagne 0,5% à 8 296 points (après une chute de près de 2,2% mercredi), une progression en ligne avec celle du DAX de Francfort, tandis que l'Euro Stoxx 50 reprend plus de 0,7% (après avoir lâché environ 1,8% la veille).



"Les Etats-Unis ont désormais mené une deuxième journée consécutive de frappes sur l'Iran, visant apparemment environ 90 sites, y compris des systèmes de défense aérienne, des installations de missiles et de drones, ainsi que des infrastructures de surveillance côtière", souligne Deutsche Bank.



"En réponse, les Gardiens de la Révolution iraniens auraient frappé des bases liées aux Etats-Unis dans le Golfe et averti de nouvelles représailles, augmentant ainsi le risque d'un conflit régional plus large", poursuit la banque allemande.



Si Washington se dit prêt à poursuivre les opérations pour protéger la navigation dans le détroit d'Ormuz, Deutsche Bank note que Donald Trump a déclaré qu'il n'interromprait pas les négociations, tout en s'interrogeant sur le fait de savoir si les Iraniens "méritent de conclure un accord".



Une légère accalmie sur les cours du pétrole...



Ces propos moins offensifs du président américain, comparés à ses déclarations précédentes selon lesquelles le cessez-le-feu avec l'Iran était désormais "caduc", semblent contribuer à apaiser les cours du pétrole, avec un baril de WTI en repli de 2,2% à 72,7 USD et un baril de Brent en baisse de 2,6% à 77 USD.



"De plus, la décision de l'OPEP+ (prise dimanche dernier) d'augmenter son quota de production de 188 000 barils par jour à partir d'août 2026 pourrait également limiter le potentiel de hausse des prix du pétrole", souligne en outre Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.



"Dans l'ensemble, le WTI devrait rester très volatil à court terme. Si les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran persistent ou s'intensifient davantage, les prix pourraient prolonger leurs gains et se rapprocher de la fourchette de 78 à 80 USD par baril", prévient-il néanmoins.



...qui pèse sur les valeurs du secteur à Paris



Le tassement des cours du pétrole ce matin se reflète sur certaines valeurs du secteur à Paris. TotalEnergies (-0,8%) figure ainsi parmi les plus fortes baisses du CAC 40, tandis que Maurel & Prom (-2,2%) essuie l'un des plus lourds replis du SBF 120.



Société Générale enregistre en revanche l'une des meilleures performances du CAC 40, s'adjugeant 2,8% au lendemain d'une chute de 5,8%, sur fond d'une accalmie des rendements obligataires, avec un taux de l'OAT française à 10 ans en baisse de trois points de base, à 3,77%.



Unibail-Rodamco-Westfield (+0,9%) profite d'une recommandation favorable de Berenberg, qui relève son opinion de "conserver" à "acheter", mettant en avant les perspectives de croissance du groupe d'immobilier commercial ainsi que son niveau de valorisation jugé séduisant.



Sur les autres places européennes, AstraZeneca chute de 9,5% à Londres après l'annonce de l'échec d'un essai de phase III évaluant Wainua, développé par le laboratoire suédo-britannique et Ionis, chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine.



Adecco gagne 1,8% à Zurich, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui passe de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 22 CHF, dans une note consacrée aux valeurs européennes des services en ressources humaines.