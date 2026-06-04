Dans les centres commerciaux américains, les boutiques de vêtements laissent place aux salles de sport. Là où les enseignes vendaient autrefois des objets, des accessoires ou des produits du quotidien, s’installent de plus en plus des cabinets de soins, des salles de sport, des salons de beauté, des cliniques vétérinaires ou des espaces de bien-être. Le commerce change de nature : les biens laissent peu à peu la place aux services.

En 2025, pour la première fois depuis que CoStar, une entreprise américaine spécialisée dans les données et l’analyse de l’immobilier commercial, suit ces données, les locataires orientés vers les services ont loué un peu plus de la moitié de toute la surface commerciale au détail aux États-Unis. Quinze ans plus tôt, ces acteurs de services ne représentaient qu’environ 40% du leasing. Les mètres carrés les plus désirables du commerce américain vont désormais d’abord à ce qu’on vient faire, soigner, améliorer ou entretenir, et non plus seulement à ce qu’on vient acheter puis emporter dans un sac.

Une bascule plus structurelle qu’un simple effet de mode

Dès la fin de 2024, CoStar anticipait qu’en 2025 les enseignes de services pourraient, pour la première fois, devenir les plus gros preneurs d’espace commercial aux États-Unis.

L’un des moteurs de ce virage est l’e-commerce. Au premier trimestre 2026, les ventes en ligne représentaient 16,9% des ventes de détail aux États-Unis, contre un peu moins de 9% au début de 2017. Quand on peut commander depuis son canapé, depuis son bureau, ou quasiment n’importe où et à n’importe quelle heure, les centres commerciaux doivent offrir autre chose qu’un simple lieu d’achat : une expérience, un service, une raison de se déplacer.

Un autre facteur : Les États-Unis construisent très peu de nouveaux mètres carrés commerciaux. Au premier trimestre 2026, environ 64,2 millions de pieds carrés de retail (environ 5,96 millions de mètres carrés) étaient en chantier aux États-Unis, contre environ 70 millions un an plus tôt, et très loin des plus de 90 millions observés régulièrement lors des précédents cycles d’expansion.

Il ne faut donc pas lire cette bascule comme une “mort du commerce”. En valeur, le commerce non en ligne reste encore majoritaire ; le numérique capte environ un sixième des ventes au détail. Mais la hiérarchie des besoins en mètres carrés a changé : ce que le web sait livrer facilement a besoin de moins de surface ; ce qu’il ne peut pas reproduire — un cours de Pilates, une injection, une séance de cryothérapie, un soin capillaire, une consultation, un entraînement collectif en salle— devient le nouveau cœur du retail physique. C’est moins la fin du magasin que la montée du commerce de rendez-vous.

Le bien-être est devenu une industrie de masse

Selon le Global Wellness Institute, l’économie américaine du bien-être atteignait 2 100 MrdsUSD en 2024. Elle représente désormais 7,33% du PIB du pays, soit plus de 6 293 USD de dépenses de bien-être par habitant, et les États-Unis dominent neuf des onze grands segments mesurés par l’institut.