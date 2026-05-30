Pendant longtemps, la hiérarchie boursière mondiale disait d'abord quelque chose de la taille des économies et de leur capacité à attirer l'épargne internationale. Aujourd'hui, elle reflète aussi leur exposition aux infrastructures critiques de l'IA.

Taiwan vient ainsi de devenir la cinquième plus grande place boursière du monde, derrière Hong Kong, le Japon, la Chine et, beaucoup plus loin, les Etats-Unis. La Corée du Sud suit de près, à la huitième place. Portée par SK Hynix et Samsung Electronics, elle a récemment dépassé le Royaume-Uni et le Canada pourrait être le prochain.

Ce basculement est d’autant plus frappant que ces marchés bousculent des économies occidentales dont le poids économique est bien supérieur. Le PIB de la Corée du Sud reste inférieur à celui de l’Espagne, tandis que celui de Taiwan se situe sous celui de la Pologne.

La vitesse du mouvement est impressionnante. Taiwan et la Corée du Sud sont devenus des mastodontes boursiers mondiaux. Cette ascension repose aussi sur une forte concentration. TSMC représente plus de 40% de la capitalisation du marché taïwanais. En Corée du Sud, SK Hynix et Samsung Electronics pèsent à eux deux un poids comparable.

Les conditions de marché ont amplifié cette envolée. TSMC dispose d’une position quasi monopolistique dans la fonderie avancée et reste indispensable aux grands concepteurs de puces américains. En Corée du Sud, SK Hynix et Samsung bénéficient d’un goulet d’étranglement dans la mémoire. Jusqu’ici, leurs clients ont peu résisté aux hausses de prix, avec un effet spectaculaire sur les marges et le levier opérationnel. Le bénéfice net de SK Hynix a bondi de 398% au premier trimestre, celui de Samsung de 475%.

Cette force contient toutefois sa propre fragilité avec le risque du champion national. L’Arabie saoudite et le Danemark en offrent deux exemples récents. Après l’introduction en Bourse d’Aramco, l’Arabie saoudite est devenue l’une des principales places financières mondiales. Au Danemark, les perspectives de Novo Nordisk dans les médicaments contre l’obésité ont fortement soutenu l’économie nationale. Mais la baisse des cours du pétrole et les difficultés de Novo Nordisk sur le marché américain ont ensuite placé ces deux indices nationaux parmi les moins bonnes performances de 2025.

La concentration ressemble à une force, mais dès que les prix, la concurrence ou les anticipations se retournent, elle devient une vulnérabilité. Toute la question est donc de savoir si la hausse actuelle des marchés taïwanais et sud-coréen relève d’un changement structurel ou d’un pic temporaire.

TSMC semble disposer de la position la plus structurelle. Cela se voit dans sa valorisation, avec un PER 2027 de 18 fois, environ trois fois supérieur à celui des deux groupes sud-coréens. Le principal risque serait qu’une délocalisation partielle de la production hors de Taiwan réduise l’efficacité de son modèle. Mais l’île est devenue si centrale dans la révolution de l’IA qu’elle reste difficilement contournable. Nvidia vient par exemple d’annoncer 150 milliards de dollars d’investissements annuels à Taiwan.

Ces entreprises dépendent néanmoins toutes, directement ou indirectement, des dépenses des hyperscalers. Les pénuries dans la mémoire ne devraient pas disparaître rapidement, mais les fournisseurs restent exposés aux retours sur investissement de l’IA et aux décisions d’investissement des grands groupes technologiques. Les clients pourraient aussi se tourner vers d’autres architectures mémoire pour leurs puces, surtout si les incitations à innover restent aussi fortes pour les concurrents.

Ces bouleversements dans la hiérarchie des places boursières sont peut-être plus durables qu’on ne le pense. TSMC, SK Hynix et Samsung ne montent pas seulement grâce à un récit de marché. Elles montent parce qu’elles possèdent des actifs matériels rares, difficiles à reproduire et impossibles à construire rapidement. La vraie question n’est donc pas de savoir si les marges actuelles resteront intactes, puisqu’elles ne le resteront probablement pas. Elle est plutôt de savoir si le plancher de rentabilité du secteur a changé. Si la HBM, l’IA agentique et les contrats pluriannuels rendent le cycle mémoire moins brutal qu’autrefois, les valorisations actuelles sous-estiment peut-être déjà l’entrée dans un nouveau régime.