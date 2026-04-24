Les changes et la Chine minent les ventes de Forvia au 1er trimestre
Forvia affiche un chiffre d'affaires de 5 135 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 6,4% au total et de 2,2% à taux de change constants, les variations de change ayant eu un impact négatif principalement en raison du dollar, du yuan et du yen.
La baisse organique de 2,2% des ventes représente une surperformance de 120 points de base par rapport à la production automobile mondiale, incluant un effet de mix géographique favorable estimé à 80 points de base.
S'il a souffert d'un mix client défavorable en Chine, où ses ventes organiques ont chuté de 23,5%, l'équipementier automobile revendique une croissance organique et une surperformance en Europe (+1,8%), en Amérique du Nord (+3,1%) et dans le reste de l'Asie (+15%).
Par activité, le chiffre d'affaires organique du pôle Growth a baissé de 5,8%, pénalisé par un mix clients défavorable dans l'activité Seating en Chine, tandis que celui du pôle Value a progressé de 2,1%, porté par Clean Mobility, Lifecycle Solutions et Clarion.
Forvia ajoute mettre en oeuvre de manière proactive des mesures complémentaires, avec l'objectif de répercuter intégralement l'impact résiduel des hausses de coûts et des plans de résilience ciblés visant à atténuer l'impact d'éventuelles baisses de volumes.
Le groupe confirme ses objectifs 2026, dont un chiffre d'affaires entre 20 et 21 MdsEUR à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6% et 6,5% et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,2% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,4%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- équipements audiovisuels et multimédias (17,5%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- systèmes d'échappement (15,3% ; n° 1 mondial) ;
- équipements d'éclairage (13,9%) ;
- autres (3,7%).
A fin 2025, le groupe dispose de 246 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,2%), Europe (30,2%), Chine (19,8%), Asie (6,4%), Amériques (26%), Moyen-Orient et Afrique (1,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.