Les chiffres de l'inflation PCE ne changent pas la donne pour la Fed, juge CPRAM

Les derniers chiffres de l'inflation américaine au sens du "PCE" - la statistique privilégiée de la Fed pour mesurer l'évolution des prix - ne changent pas la donne pour la banque centrale, qui devrait rester en mode "pause" à l'issue de sa prochaine réunion, affirment jeudi les équipes de CPR Asset Management.

Le Département du Commerce a fait savoir ce matin que l'indice des prix PCE avait progressé de 2,8% en rythme annuel en novembre, conformément aux attentes, après une hausse de 2,8% en octobre.



En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre. En version "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre.



"Le développement favorable du rapport est que l'inflation liée au logement continue à baisser (+3,3% en glissement annuel, au plus bas depuis octobre 2021)", relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, dans une note de réaction.



L'analyste retient un autre élément "très rassurant" de son point de vue: le fait que le rythme de progression des prix des biens non-énergétiques soit resté quasiment stable au cours des six derniers mois, en dépit des hausses de droits de douane décidées en 2025.



"Cela éloigne l'idée selon laquelle ils auraient pu causer une accélération significative de l'inflation", martèle-t-il.



Au vu de ces chiffres et de la stabilité de l'inflation sous-jacente "core PCE" restée inchangée à 2,8%, la donne ne change pas pour les membres du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui devraient selon lui rester en "pause" à l'issue de la réunion prévue les 27 et 28 janvier.



Ces chiffres, parfaitement en ligne avec les prévisions, étaient accueillies sans effusion jeudi à Wall Street, où les investisseurs saluaient davantage le rétropédalage de Trump sur le projet d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays européens opposés à son idée de faire l'acquisition du Groenland.



Vers 11h45 (heure de New York), le Dow Jones progressait de 0,9%, tandis que le Nasdaq s'adjugeait plus de 1,1%.