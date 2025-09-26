Après trois séances consécutives de baisse, Wall Street a retrouvé le chemin de la hausse grâce à la publication de chiffres d'inflation conformes aux attentes de la Fed.

Très attendus, les derniers résultats de l’indice PCE, l’inflation de base des dépenses de consommation, indicateur de référence pour la Fed, ont servi de catalyseur. L’indice a progressé de 0,2% sur un mois, portant son rythme annuel à 2,9%. Un chiffre qui correspond aux anticipations et conforte le scénario d’une détente monétaire progressive, avec deux baisses de taux envisagées d’ici 2026.

Dans ce contexte, les indices new-yorkais ont rebondi : le S&P 500 atteint les 6 643,7 points suite à une hausse 0,59%, le Dow Jones a progressé de 0,65% pour clôturer à 46 247,2 points, et le Nasdaq 100 a avancé de 0,44% pour terminer à 24 503,8 points.

Côté entreprises, Electronic Arts s’est envolé de 14,87% après une rumeur relayée par le Wall Street Journal évoquant une possible OPA menée par le fonds souverain saoudien Public Investment Fund et la société d’investissement Silver Lake. L’éditeur de jeux vidéo signe ainsi la plus forte progression du Nasdaq 100 et du S&P 500.

Intel a lui aussi grimpé de 4,44%, porté par une autre information du Wall Street Journal. Le géant des semi-conducteurs serait en discussions préliminaires avec TSMC, le leader taïwanais des puces électroniques, autour d’un éventuel financement ou d’un partenariat commercial.

Boeing a gagné 3,61% après que la Federal Aviation Administration a partiellement repris la délivrance de certificats pour ses appareils 737 Max et 787 Dreamliner. Cette décision marque un signal positif de confiance et ouvre la voie à une reprise de la production.