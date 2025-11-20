Hier soir, Nvidia a rassuré les investisseurs, alors que le marché était en plein doute sur l'IA. Les taux de croissance sont encore impressionnants, pour une entreprise qui est déjà la première capitalisation boursière mondiale.

"On parle beaucoup d'une bulle de l'IA. De notre point de vue, nous voyons une réalité très différente." C’est ainsi que Jensen Huang a balayé d’un revers de la main les inquiétudes du marché, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Et le patron de Nvidia peut s’appuyer sur des résultats et des prévisions solides, qui ont une nouvelle fois battu le consensus.

Nous n’allons pas ici revenir en détail sur les résultats trimestriels, mais simplement souligner le caractère exceptionnel du parcours de Nvidia depuis trois ans.

Le point de départ, c’est que Nvidia est déjà la première capitalisation mondiale (environ 4500 milliards de dollars à la clôture hier soir). Mais l’entreprise affiche des taux de croissance dignes de petites capitalisations du Nasdaq. Sur le dernier trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 62%.

Le Financial Times a d’ailleurs avancé ce matin une comparaison assez parlante. Quand Google affichait ces taux de croissance, l’entreprise pesait…150 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Et non seulement le chiffre absolu est élevé, mais en plus la croissance a réaccéléré au cours des trois derniers mois.

Croissance sur un an du chiffre d’affaires. Source : Financial Times

Autre fait marquant, cette fois souligné par Bloomberg : sur le dernier trimestre Nvidia a réalisé plus de bénéfices (32 milliards de dollars) que le chiffre d’affaires combiné de ses "concurrents" Intel et AMD (23 milliards de dollars).

Enfin, le parcours depuis 2022 est impressionnant. En effet, le rallye sur Nvidia (et le marché dans son ensemble) commence il y a trois ans, avec le lancement de ChatGPT, en novembre 2022. Si on prend comme référence la publication trimestrielle de Nvidia il y trois ans, le chiffre d’affaires a depuis été multiplié par 10, et le résultat net par…47 ! Sur cette période, le cours de l’action a lui été multiplié par 12.

Tout cela fait que, contrairement à d’autres entreprises qui bénéficient de la frénésie autour de l’IA, la valorisation de Nvidia n’a pas non plus explosé. Le PER est même actuellement inférieur à sa moyenne à 10 ans.