Les commandes à l'industrie américaine montent de 0,2% en septembre

Les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de 0,2% en septembre 2025 par rapport au mois précédent, après un bond de 1,3% en août (révisé d'une estimation initiale qui était de 1,4%), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie des Etats-Unis sont restées stables en septembre en rythme séquentiel. Les stocks s'étant tassés de 0,1%, le ratio stocks sur livraisons est resté inchangé d'un mois sur l'autre, à 1,56.