Les commandes manufacturières allemandes grimpent en octobre

Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent, selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).



Cette évolution positive en octobre est essentiellement attribuable à la croissance des commandes en "autres équipements de transport" (avions, navires, trains, véhicules militaires), qui a bondi de 87,1% par rapport à septembre.



"En excluant les commandes de grande taille, très sensibles aux fluctuations, la hausse des commandes manufacturières tombe à +0,5%", pointe Commerzbank, pour qui "le secteur s'est stabilisé, mais il n'y a toujours aucun signe de reprise".