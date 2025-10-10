Les principales compagnies aériennes américaines ont exhorté les voyageurs à la patience face aux perturbations persistantes causées par le manque de personnel dans le contrôle aérien. Pour le cinquième jour consécutif, les retards et annulations se multiplient à travers le pays, notamment dans les aéroports de Phoenix, Newark et New York-LaGuardia. Airlines for America, qui regroupe les grandes compagnies comme American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest Airlines, a indiqué que le système restait sûr, mais que l’espacement accru des vols ralentissait l’ensemble des opérations.

La Federal Aviation Administration a confirmé plus de 2 500 vols retardés vendredi à la mi-journée, portant à plus de 23 000 le total des vols affectés depuis lundi. Ces perturbations interviennent à l’approche du week-end prolongé de Columbus Day, période de forte affluence. Le directeur de la FAA, Bryan Bedford, a reconnu que la pénurie de personnel s’était aggravée avec la prolongation du shutdown, tout en assurant que la sécurité aérienne demeurait la priorité absolue.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de la TSA continuent de travailler sans rémunération pendant la fermeture du gouvernement, un versement partiel étant prévu le 14 octobre. L’absence de paie commence à peser sur la disponibilité du personnel, rappelant le précédent shutdown de 2019, durant lequel l’absentéisme avait conduit à des retards massifs et contribué à accélérer la fin du blocage budgétaire.