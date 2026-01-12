Longtemps perçues comme comptant parmi les entreprises les plus sûres du marché, les deux compagnies de chemins de fer canadiennes font les frais des très vives tensions commerciales avec le voisin américain.

En avril 2024, nous présentions déjà les parcours exceptionnels de Canadian National Railway et Canadian Pacific Railway, sans manquer cependant de signaler que des multiples de valorisation de respectivement trente-neuf et cinquante-deux fois le cash flow libre nous semblaient à tous les égards exubérants.

Se posait aussi la question de rachats d'actions conséquents - ils absorbaient une plus grande partie du profit que les dividendes - à ces niveaux de valorisation très élevés. Voir à ce sujet Rachats d'actions (1/2) : Trois exemples vertueux et Rachats d'actions (2/2) : Trois exemples moins vertueux.

Nonobstant la gestion autrement excellente de ces deux groupes, ainsi que la nature duopolistique de leurs activités et la nature ultra stratégique et non reproductible des infrastructures qu'elles contrôlent, c'est donc sans réelle surprise que les analystes de Zonebourse ont observé la récente contraction du cours des deux titres.

On prend toujours un risque à surpayer un actif, même lorsqu'il est de grande qualité, et a fortiori lorsque la performance de croissance décroît. La preuve avec Canadian National, dont le cash flow libre stagne depuis cinq ans, mais dont la dette nette continue d'augmenter pour financer des rachats d'actions qui accélèrent.

Depuis la fusion avec Kansas City Southern qui lui donne un réseau continental qui descend du grand nord jusqu'au Mexique - réseau à certains égards jumeau de Canadian National, quoique moins large et plus direct - la situation de Canadian Pacific n'est guère meilleure. Sa dette nette n'augmente pas, mais il est vrai qu'il n'y avait ici plus de latitude pour cela.

Revenues s'ajuster près de leurs moyennes historiques, les valorisations des deux compagnies de rail canadiennes semblent revenir sur un territoire raisonnable, bien qu'encore loin d'afficher une décote qui ferait saliver les investisseurs.