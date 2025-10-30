Les conseils des analystes sur Capgemini après les chiffres trimestriels

Oddo BHF maintient son conseil à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 160 à 169 euros, au lendemain du point d'activité trimestriel du groupe.



Selon l'analyste, la croissance de Capgemini au 3e trimestre, nettement supérieure aux attentes du marché, marque une amélioration notable par rapport au 2e trimestre, grâce notamment aux secteurs bancaires et TMT.



Oddo BHF relève ses prévisions de croissance au 4e trimestre 2025 et pour 2026. L'analyste relève de 1% et 1,5% ses estimations de BPA pour 2025 et 2026, respectivement.



'C'est avant tout l'occasion de réduire sa décote de valorisation par rapport à ses pairs globaux (environ -25% actuellement), qui nous semble très exagérée puisqu'il n'y a plus de déficit de croissance organique pour Capgemini', rajoute l'analyste.



BofA réitère aussi sa recommandation d'achat après un solide troisième trimestre.



L'analyste souligne que la croissance organique s'accélère à +1,9 %, contre -0,3 % au deuxième trimestre. Les prévisions pour l'exercice sont revues à la hausse grâce à la forte croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique.



'Le débat sur l'IA bat son plein, les preuves d'une pression sur les prix induite par l'IA restent limitées, et les succès se poursuivent dans les domaines du cloud, de l'IA et des données' indique le bureau d'analyse.



L'objectif de cours est fixé à 181 EUR suite à une révision à la hausse des prévisions de BPA de 2 à 3 %.



Invest Securities maintient également sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 232 E après la publication des chiffres du 3ème trimestre.



'Même si le management a quelque peu calmé les ardeurs lors de la présentation en évoquant un environnement de marché toujours compliqué et des pressions sur les prix qui demeurent, le retour de la croissance organique au T3 25, après 7 trimestres de contractions, ainsi que le léger relèvement de la croissance organique 2025 pourraient permettre d'enclencher un rerating' indique le bureau d'analyse dans sa note du jour.



Invest Securities estime que cette accélération progressive de la croissance organique, combinée à l'impact relutif de l'acquisition de WNS, pourrait permettre à CapGemini de retrouver un momentum positif et effacer petit à petit les craintes liées à la disruption du secteur par l'IA.



'Nos estimations 2025-27e qui intégraient déjà WNS depuis le 22 septembre sont marginalement ajustées (+1,1%/-1,1%/-1,5% au niveau des BPA)' rajoute l'analyste en conclusion de son étude.