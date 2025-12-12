Les conseils des analystes sur Exosens après le contrat avec l'OCCAR

Stifel maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 47 E suite à l'annonce de la signature d'un contrat en partenariat avec Theon International, avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR).



Exosens a signé un contrat historique de 500 millions d'euros pour la livraison de 200 000 IIT entre 2027 et 2029 (soit une moyenne d'environ 67 000 unités par an).



"Cela représente un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 170 millions d'euros, ce qui offre une forte visibilité sur les revenus du groupe pour les cinq prochaines années" indique l'analyste.



"Cet accord fait suite (1) à la récente indication de Theon selon laquelle elle pourrait s'approvisionner en plus de 400 000 tubes auprès d'Exosens au cours des cinq prochaines années (soit une moyenne d'environ 80 000 unités par an) et (2) à l'annonce par Exosens d'une augmentation de sa capacité de production à environ 150 000 tubes par an, selon notre estimation" souligne Stifel dans son étude du jour.



Selon l'analyste, la capacité d'Exosens pour 2027 est déjà réservée à près de 50 % jusqu'en 2029, uniquement grâce à ce contrat. Ainsi, ces volumes offrent non seulement une visibilité sur les revenus, mais soutiennent également très probablement la capacité d'Exosens à maintenir une rentabilité élevée grâce à des rendements industriels décents.



"Enfin, cette annonce est conforme à nos attentes et confirme nos prévisions actuelles" rajoute Stifel en conclusion.



Oddo BHF confirme également son conseil à Surperformance avec un objectif de 57 E après l'annonce de la commande avec l'OCCAR.



L'analyste indique que ce nouveau contrat devrait permettre d'accroître encore davantage la PdM déjà très élevée d'Exosens auprès des armées européennes grâce à la performance de ses tubes 16mm mais aussi à leur profil ITAR-free.



Oddo BHF souligne également que ce nouveau contrat apporte aussi une forte visibilité sur la topline à moyen terme : il permet à Exosens de sécuriser, selon ses estimations, plus d'un tiers de sa topline de sa division Amplification sur la période 2027-29.



"Le profil du groupe est qualitatif avec des agrégats financiers globalement supérieurs aux secteur (marge d'EBIT ajusté c25%, FCF yield c5%) et le titre se traite sur une valorisation qui reste relativement attractive avec un PE 2027 de 23.8x (c7% de décote sur notre échantillon de comparables)" indique Oddo BHF.



L'analyste s'attend à une mise à jour des guidances à moyen terme lors de la publication des résultats en février prochain.