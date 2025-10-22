Les conseils des analystes sur Netflix après les résultats

Wedbush confirme son conseil 'surperformance' sur Netflix, mais abaisse son objectif de cours de 1500 à 1400 dollars, reflétant un multiple P/E de 37 fois (contre 38 fois auparavant) sur son estimation actualisée du BPA 2027 de 38 dollars.



'Les résultats du troisième trimestre et ses prévisions de Netflix pour le quatrième ont déçu les investisseurs après plusieurs trimestres de résultats phénoménaux', explique l'analyste au lendemain de la publication du géant du streaming vidéo.



S'il indique dans son étude qu'il a encore 'beaucoup à prouver', Wedbush estime cependant que Netflix se positionne pour une croissance substantielle dans la publicité mondiale, ce qui selon lui 'ne doit pas être négligé'.



L'analyste estime également que la contribution des revenus publicitaires peut accélérer lors des prochaines années grâce aux événements en direct, à une amélioration du ciblage et de l'interactivité, à des partenariats publicitaires élargis et un ajout de capacités d'achat.



Jefferies maintient également son conseil à l'achat mais laisse son objectif inchangé à 1 500 $ après la publication des résultats du 3ème trimestre.



Jefferies estime que les résultats du 3ème trimestre ont été mitigés : une croissance du chiffre d'affaires de 17 % en glissement annuel est conforme, mais une marge opérationnelle de 33,6 % (hors charges exceptionnelles) est en hausse.



'Les prévisions de chiffre d'affaires de 17 % en glissement annuel pour le 4ème trimestre étaient également conformes, mais l'absence de prévisions pour l'exercice 2026 devrait maintenir l'incertitude quant à la trajectoire de croissance de l'année prochaine' souligne le bureau d'analyse.



'Les résultats ne modifient pas notre hypothèse optimiste, car nous continuons d'entrevoir une longue période de croissance du chiffre d'affaires et d'expansion des marges, la publicité étant un moteur de croissance clé pour les prochaines années' rajoute Jefferies.



L'analyste estime egalement que les prévisions annuelles pour l'exercice 2026, publiées en janvier 2026, constitueront le principal catalyseur d'une revalorisation de l'action.



'Compte tenu de la qualité du catalogue de contenus (par exemple, Demon Hunters, la série KPop) et des impressionnantes données Nielsen de juillet/août, Jefferies s'attendait à une croissance des revenus hors change supérieure à 17 % au troisième trimestre (contre 17 % au deuxième trimestre), avec des prévisions autour de 15 % pour le quatrième trimestre' indique le bureau d'analyse en conclusion de son étude.