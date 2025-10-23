Oddo BHF maintenant son opinion 'neutre' sur Hermès mais abaisse son objectif de cours de 2323 à 2264 euros, pour refléter l'impact dans sa valorisation DCF d'un léger abaissement de ses prévisions de résultats, après le point d'activité du groupe de luxe.
L'analyste constate ' une très légère accélération porté par les Etats-Unis et les métiers hors cuir'. Mais le bureau d'études réduit très légèrement ses prévisions d'EBIT (-1%/-2%) pour la maison de luxe, de façon à refléter le change.
'Rien de nouveau sous le soleil : le titre reste encore bien valorisé même si la perception de l'histoire par les investisseurs est désormais plus mitigée', estime l'analyste, au vu de la sous-performance récente du titre.
Bernstein maintient pour sa part son conseil à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 2 650,00 E après la publication des résultats du 3e trimestre 2025.
L'analyste indique dans son étude qu'Hermès a réitéré ses perspectives pour l'exercice 2025, soulignant que les stocks de maroquinerie seront à un niveau similaire à celui de fin 2024.
Il souligne que cela devrait contribuer à soutenir les prévisions actuelles d'une croissance d'environ 13 % pour la maroquinerie.
'Les tendances observées début octobre permettent à la direction de rester confiante, malgré une base de comparaison plus difficile'.
'En ce qui concerne les marges, Hermès a rappelé aux investisseurs que les marges du second semestre ont tendance à être inférieures à celles du premier semestre. Hermès a réalisé des marges de 41,4 % au premier semestre 2025' rajoute Bernstein.
UBS maintient de son côté sa note neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 2 310 E.
' Hermès affiche des résultats stables au troisième trimestre, malgré l'amélioration des résultats de ses concurrents, limitant toute hausse à court terme. Nous restons neutres' indique le bureau d'analyse.
UBS souligne que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3 881 millions d'euros, a été inférieur de 1 % au consensus de 3 901 millions d'euros (UBSe : 3 870 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes de +9,6 %, contre +9,4 % (UBSe : +9,5 %).
Rappelons que le groupe a dévoilé, au titre du troisième trimestre 2025, des ventes en augmentation de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.
À moyen terme, Hermès a confirmé une nouvelle fois 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (42,6%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (29%) ;
- articles de soie et produits textiles (6,3%) ;
- articles d'horlogerie (3,8%) ;
- parfums et produits de beauté (3,5%) ;
- autres (14,8%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2024, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,5%), Europe (14,2%), Japon (9,5%), Asie-Pacifique (43,8%), Amériques (18,9%) et autres (4,1%).
