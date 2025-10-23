Les conseils des brokers après les chiffres trimestriels d'Hermès

Oddo BHF maintenant son opinion 'neutre' sur Hermès mais abaisse son objectif de cours de 2323 à 2264 euros, pour refléter l'impact dans sa valorisation DCF d'un léger abaissement de ses prévisions de résultats, après le point d'activité du groupe de luxe.



L'analyste constate ' une très légère accélération porté par les Etats-Unis et les métiers hors cuir'. Mais le bureau d'études réduit très légèrement ses prévisions d'EBIT (-1%/-2%) pour la maison de luxe, de façon à refléter le change.



'Rien de nouveau sous le soleil : le titre reste encore bien valorisé même si la perception de l'histoire par les investisseurs est désormais plus mitigée', estime l'analyste, au vu de la sous-performance récente du titre.



Bernstein maintient pour sa part son conseil à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 2 650,00 E après la publication des résultats du 3e trimestre 2025.



L'analyste indique dans son étude qu'Hermès a réitéré ses perspectives pour l'exercice 2025, soulignant que les stocks de maroquinerie seront à un niveau similaire à celui de fin 2024.



Il souligne que cela devrait contribuer à soutenir les prévisions actuelles d'une croissance d'environ 13 % pour la maroquinerie.



'Les tendances observées début octobre permettent à la direction de rester confiante, malgré une base de comparaison plus difficile'.



'En ce qui concerne les marges, Hermès a rappelé aux investisseurs que les marges du second semestre ont tendance à être inférieures à celles du premier semestre. Hermès a réalisé des marges de 41,4 % au premier semestre 2025' rajoute Bernstein.



UBS maintient de son côté sa note neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 2 310 E.



' Hermès affiche des résultats stables au troisième trimestre, malgré l'amélioration des résultats de ses concurrents, limitant toute hausse à court terme. Nous restons neutres' indique le bureau d'analyse.



UBS souligne que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3 881 millions d'euros, a été inférieur de 1 % au consensus de 3 901 millions d'euros (UBSe : 3 870 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes de +9,6 %, contre +9,4 % (UBSe : +9,5 %).



Rappelons que le groupe a dévoilé, au titre du troisième trimestre 2025, des ventes en augmentation de 4,8% en données publiées à 3,88 milliards d'euros, et en croissance de 9,6% à taux de change constants.



À moyen terme, Hermès a confirmé une nouvelle fois 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.