Les conseils des brokers sur Kering après les chiffres du 3ème trimestre

UBS estime que les résultats du 3ème trimestre confirment la poursuite des progrès. L'analyste maintient sa note neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 305 E (au lieu de 251 E).



L'analyste estime que les excellents résultats de toutes les marques et de Gucci suggèrent une amélioration du contexte sectoriel et des bénéfices des actions du groupe.



'La croissance organique des ventes du groupe au troisième trimestre a été de -5 % (contre -9 %), avec un chiffre d'affaires total de 3 415 millions d'euros, en hausse de 3 % (contre -3 317 millions d'euros contre -3 281 millions d'euros)' souligne UBS.



L'analyste note également que la croissance organique des ventes de Gucci au troisième trimestre a été de -14 % (contre -16 %).



HSBC a abaissé son conseil sur le titre Kering, passant de 'Achat' à 'Conserver', tout en relevant son objectif de cours de 335 à 370 euros.



Selon HSBC, la valorisation actuelle de Kering intègre déjà une grande partie du redressement attendu. Le broker souligne que le titre se négocie à 26,3x les bénéfices estimés pour 2027, contre 23,4x pour LVMH, traduisant une prime jugée difficile à justifier à court terme. 'En l'absence de catalyseurs positifs d'ici mi-février, le cours de l'action devrait peu évoluer', indique la note.



'Le cours de l'action Kering a progressé de 120 % depuis son plus bas niveau de l'année, atteint le 9 avril à 156,92 euros (contre +20% sur le CAC 40), et de 100 % (contre +7% sur le CAC 40) depuis l'annonce de la nomination du nouveau DG de Kering mi-juin. Compte tenu de la forte progression du cours de l'action en si peu de temps (en hausse de 60 % depuis début août, contre +9% sur le CAC 40), nous pensons qu'il est temps de souffler' indique HSBC.



Le bureau d'études estime que le prochain catalyseur majeur sera la mise à jour stratégique attendue au printemps 2026 avec le premier discours du DG Luca de Meo, qui devrait intervenir lors de la publication des résultats de l'exercice 2025 mi-février.



Enfin, le broker rappelle que la cession de la division Beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros renforce la flexibilité financière du groupe, tout en reconnaissant que 'de nombreux changements ont déjà été mis en oeuvre, mais peu de catalyseurs restent visibles à court terme'.



Plusieurs changements de direction ont été mis en oeuvre, comme la nomination de Thomas Cuntz au poste de directeur du développement des talents du groupe, de Francesca Bellettini au poste de DG de Gucci et, plus récemment, d'un changement au sein de la direction des relations avec les investisseurs souligne le bureau d'analyse.

