Les conseils des bureaux d'analyse sur Saint-Gobain

Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" et son objectif de cours de 110 euros sur Saint-Gobain. L'analyste estime qu'à environ 7 fois en VE/EBITDA 2026, le titre du groupe français de matériaux de construction présente encore un potentiel de rattrapage important.



"Depuis le début des pre close calls, le titre marque le pas, les investisseurs restent focalisés sur le marché américain du logement et son ralentissement. Pour autant, Saint-Gobain a fait le choix de défendre sa marge et le marché s'en contentera ", estime l'analyste.



Le bureau d'études indique être "globalement convaincu que les changements profonds de ces dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (profil ESG durable, pricing power fort, amélioration du profil du groupe via des acquisitions et des cessions ciblées)".



UBS abaisse pour sa part sa recommandation sur le titre Saint-Gobain passant à Vendre (au lieu de Neutre) et révise son objectif de cours à 78 E (contre 92 E). L'analyste estime que des vents contraires trop forts pèsent sur les résultats.



" Le potentiel de baisse est jusqu'à 10 % en raison des difficultés croissantes aux États-Unis et d'une reprise européenne trop lente" indique UBS dans son étude.



Rappelons que le groupe s'attend à une reprise progressive pays par pays en Europe, un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique latine et la poursuite de l'érosion modérée du marché de la construction neuve en Amérique du Nord dans un contexte de taux d'intérêt encore élevés et une croissance en Asie Pacifique principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie.



Saint-Gobain vise l'exercice 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%