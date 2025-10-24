Les contrats à terme du cuivre ont frôlé vendredi les 11 000 dollars la tonne avant de se stabiliser, confirmant une hausse hebdomadaire de 2,2%. Ce mouvement reflète un regain d’optimisme sur les marchés des métaux, stimulé par les signaux d’apaisement entre Washington et Pékin, ainsi que par des tensions persistantes sur l’offre mondiale. Sur le London Metal Exchange, le cuivre à trois mois s’échangeait à 10 841 dollars, après un sommet de 10 969 dollars, son plus haut niveau depuis mi-octobre. Le dollar plus ferme a néanmoins limité la progression, rendant le métal rouge plus coûteux pour les acheteurs étrangers.

Les investisseurs accueillent favorablement l’annonce d’une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue jeudi prochain en Corée du Sud, perçue comme une étape vers un possible réchauffement commercial. Le marché reste toutefois attentif à la prochaine réunion de la Réserve fédérale, susceptible d’influer sur les taux et les devises. Les stocks de cuivre du LME ont chuté à 136 350 tonnes, leur plus bas depuis juillet, tandis que ceux de Shanghai ont reculé de 4,9% sur la semaine, accentuant la crainte d’un resserrement de l’offre.

Le producteur chilien Antofagasta prévoit pour 2025 une production dans le bas de sa fourchette, entre 660 000 et 700 000 tonnes, confirmant un environnement d’approvisionnement contraint. Selon des analystes, le marché pourrait connaître une tension comparable à celle du zinc, en raison d’une pénurie physique. Sur le front des autres métaux, l’aluminium a reculé de 0,4% à 2 851 dollars la tonne, tandis que le zinc, le plomb et l’étain ont légèrement progressé.