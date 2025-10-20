Les prix des contrats du cuivre ont enregistré une hausse de 0,9% lundi sur le London Metal Exchange, atteignant 10 700,50 dollars la tonne, dans le sillage de données industrielles chinoises meilleures que prévu. La production industrielle de la Chine a progressé de 6,5% en septembre sur un an, contre 5% attendus, alimentant l’optimisme sur la demande de métaux de base. Cette dynamique intervient alors que le cuivre reste proche de son plus haut niveau en 16 mois, atteint début octobre à 11 000 dollars la tonne.

Le marché bénéficie également de l’effet de halo du LME Week, grand rendez-vous annuel de l’industrie métallurgique, où les discussions ont mis en lumière les tensions à venir sur l’offre de cuivre. Les opérateurs restent attentifs aux signaux envoyés par la Chine, notamment via la réunion plénière du Comité central à Pékin, censée définir les orientations du prochain plan quinquennal. Dans le même temps, les tensions commerciales entre Washington et Pékin se poursuivent, avec des discussions prévues cette semaine entre hauts responsables américains et chinois en Malaisie.

L’ensemble des métaux de base a évolué dans le vert, à l’exception de l’aluminium. Le zinc a bondi de 1,5% à 2 976 dollars, porté par une baisse marquée des stocks et une prime inédite sur le contrat cash. Le plomb (+1%), le nickel (+0,8%) et l’étain (+0,8%) ont également progressé, tandis que l’aluminium a légèrement reculé de 0,1% à 2 773 dollars la tonne. Ces mouvements traduisent un regain d’intérêt pour le secteur, soutenu par de meilleures perspectives économiques et des signaux d’offre restreinte.