Les prix des matières premières ont permis aux géants de l'extraction de cuivre de prospérer. Mais derrière l'euphorie du marché, une question demeure : combien de temps cette dynamique pourra-t-elle durer ?

Les planètes s'alignent enfin pour les sociétés spécialisées dans l'extraction minière et les métaux. En mars 2025, le gouvernement américain a publié le décret présidentiel 14241, reconnaissant officiellement le cuivre comme un minéral critique. Washington accélère désormais l'octroi des permis, fournit des financements fédéraux et donne la priorité aux projets clés afin de soutenir la production minière domestique et de réduire la dépendance aux importations.

Cet environnement politique est soutenu par une demande mondiale croissante pour le cuivre. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) observe que la demande mondiale de cuivre pourrait passer de 26,7 millions de tonnes en 2024 à 34,1 millions de tonnes d'ici 2040. Cela représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) soutenu de 1,5 %, porté par l'extension des réseaux électriques, l'électrification et les technologies d'énergie propre. L'AIE prévoit également que la seule demande de cuivre liée aux énergies propres bondira de 7,7 millions de tonnes à 12,2 millions de tonnes sur la même période.

Cette trajectoire laisse entrevoir des perspectives rentables pour les producteurs de cuivre disposant de solides portefeuilles de projets en Amérique du Nord. Cette situation favorise Hudbay Minerals Inc., un producteur de cuivre et d'or exploitant des mines au Pérou et au Canada. L'entreprise développe également de manière intensive son projet Copper World en Arizona, afin de s'aligner sur la priorité accordée par les États-Unis à l'approvisionnement domestique en minéraux critiques.

Jeux de mines

Au premier trimestre 2026, la société a produit 27,9 kt de cuivre et 61,7 koz d'or, réaffirmant ses objectifs de production pour l'année 2026. Le premier trimestre de Hudbay a surtout consisté à capitaliser sur les prix élevés du cuivre plutôt que sur la croissance des volumes.

Hudbay a enregistré un chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels records. Le chiffre d'affaires a progressé de 27,3 % sur un an pour atteindre 757,3 millions de dollars américains (USD), contre 594,9 millions USD au premier trimestre 2025. Cette progression est notable car la production de cuivre a reculé annuellement, mais les prix ont porté le résultat.

Le résultat opérationnel s'est amélioré encore plus rapidement que le chiffre d'affaires. Les résultats des activités opérationnelles ont grimpé à 305,2 millions USD, en hausse de 64,4 % par rapport aux 185,7 millions USD du premier trimestre 2025. Ce type de levier opérationnel suggère que l'entreprise a capturé davantage de valeur grâce à la fermeté des prix des métaux, alors que le coût décaissé consolidé du cuivre a atteint 1,80 dollar la livre, contre 0,45 dollar la livre au premier trimestre 2025.

Plus bas dans le bilan, le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 191,5 millions USD au premier trimestre 2026, soit une hausse de 93 % par rapport aux 99,2 millions USD de l'année précédente. C'est précisément ce que les investisseurs souhaitent voir lorsque le prix des matières premières augmente.

Le flux de trésorerie a également évolué dans la bonne direction. Le flux de trésorerie opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement a augmenté de 27,6 % sur un an, passant de 163,5 millions USD au premier trimestre 2025 à 208,7 millions USD.

Ruée vers l'or

L'action s'établit à 29,2 CAD (20,8 USD), affichant une progression de 111 % sur les 12 derniers mois, ce qui prouve la dynamique de l'entreprise. Pourtant, elle reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 44,5 CAD (32 USD), laissant les investisseurs dans l'incertitude.

Si l'on regarde les multiples : le ratio cours/bénéfice (P/E) historique moyen sur trois ans est de 26,8x, tandis que le P/E estimé pour l'exercice 2026 est tombé à 12,5x. La société est actuellement bon marché par rapport à ses tendances de valorisation historiques.

Les analystes adhèrent quasi unanimement au dossier, avec 22 recommandations à l'achat et une seule à la conservation. L'objectif de cours moyen de 31 USD implique un potentiel de hausse de 49 % par rapport au cours actuel.

Aucun droit à l'erreur

Le principal risque pour Hudbay réside dans l'exécution. Au Pérou, l'entreprise remplace le minerai à haute teneur épuisé de Pampacancha par une augmentation du débit de traitement et des gains d'efficacité. Si ces améliorations ne sont pas au rendez-vous, la production et les marges pourraient en pâtir. La mine de Copper Mountain en Colombie-Britannique compte également sur un débit accru et de meilleures teneurs pour porter la croissance future, laissant peu de place aux retards opérationnels ou aux problèmes d'équipement. Hudbay fait également face à la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre, ce qui pourrait peser sur les marges si les cours du cuivre et de l'or venaient à faiblir.