Le marché de l'emploi américain reste solide. La Fed peut se concentrer sur la lutte contre l'inflation.

Après des surprises positives ces derniers mois, les créations d’emploi déçoivent. En juin, l’économie américaine a créé 57 000 emplois, alors que le consensus en attendait près du double (113 000). Les révisions des deux mois précédents sont aussi négatives.

Des chiffres qui ont peu calmé les attentes de hausses de taux des investisseurs. Les traders tablent désormais sur une hausse de taux de la Fed en décembre, contre octobre avant la publication du rapport sur l’emploi.

Toutefois, il n’y a rien d’alarmant, le marché de l’emploi reste solide. En effet, le taux de chômage recule à 4.2% (contre 4.3%). Cela s’explique par un recul du taux de participation, qui passe de 61.8% à 61.5%.

Hier, l’enquête ADP faisait état de 98 000 créations d’emplois dans le secteur privé au mois de mai. Un chiffre également en-dessous des attentes (120 000), mais malgré tout décent. Et en parallèle, les licenciements ont baissé en mai, pour s’établir à leur plus bas niveau depuis décembre 2025, selon l’enquête du cabinet Challenger Gray & Christmas.

Pour la Fed, ce rapport sur l’emploi est plutôt positif. Des créations d’emploi un peu plus faibles et des salaires qui ne réaccélèrent pas (+3.5% sur un an) enlèvent un peu de pression et permettent de s’acheter du temps avant une éventuelle hausse de taux.

Ne plus manquer la cible

En fin d’année dernière, la Fed avait baissé les taux trois fois, compte tenu des risques sur le marché de l’emploi. En effet, les créations d’emploi ont ralenti en 2025, pour s’établir à seulement 15 000 en moyenne chaque mois.

Mais sur les six premiers mois de l’année, celles-ci ont fortement rebondi. Avec le chiffre du jour, la moyenne mensuelle est à 92 000 en 2026. Et le secteur privé a créé 88 000 emplois en moyenne sur les 6 derniers mois, le niveau le plus élevé depuis deux ans.

La Fed peut donc désormais se concentrer sur la lutte contre l’inflation. En mai, celle-ci a dépassé les 4%, une première depuis trois ans.

Si la chute des cours du pétrole depuis l’annonce de l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran devrait limiter l’ampleur de la hausse des prix, l’inflation dépasse l’objectif de la Fed depuis maintenant cinq ans.

Hier à Sintra (Portugal), Kevin Warsh a réaffirmé son engagement envers la stabilité des prix. "Si certains acteurs (...) pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seraient déçus", a déclaré le président de la Fed depuis le forum annuel de la BCE au Portugal. "Nous rétablirons la stabilité des prix aux Etats-Unis".