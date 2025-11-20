Les créations d'emploi dépassent les attentes en septembre

L'économie américaine a généré 119 000 emplois non agricoles en septembre, selon le Département du Travail (DoL), un nombre donc nettement supérieurs aux attentes de Jefferies, qui n'étaient que de l'ordre de 65 000.



'L'emploi a augmenté dans la santé, les services alimentaires et les débits de boisson, ainsi que dans l'assistance sociale, tandis que le transport, l'entreposage et l'administration fédérale ont perdu des postes', explique le DoL.



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,4%, alors qu'il était attendu stable par Jefferies, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,4% et que le revenu horaire moyen a augmenté de 3,8% sur un an.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de +79 000 à +72 000 pour juillet et de +22 000 à -4000 pour août, soit un solde de révision total de -33 000 pour ces deux mois.