Les créations d'emplois aux Etats-Unis estimées à 64 000 en novembre

L'économie américaine a généré 64 000 emplois non agricoles en novembre, selon le Bureau of Labor Statistics, un nombre donc légèrement supérieur aux attentes des économistes, qui n'étaient que de l'ordre de 50 000.



Le taux de chômage s'est établi à 4,6% le mois dernier, alors qu'il était attendu en moyenne à 4,4%, son niveau de septembre (le taux d'octobre n'ayant pu être calculé en raison de la fermeture des administrations fédérales durant cette période).



Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 62,5% et le revenu horaire moyen a augmenté de 3,5% sur un an, à comparer à un taux annuel de 3,8% qui avait été annoncé pour le mois de septembre.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles d'août et de septembre ont été révisées en baisse, de -4000 à -26 000 et de +119 000 à +108 000 respectivement, soit un solde négatif de -33 000 pour ces deux mois.



