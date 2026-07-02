Ce rapport recense seulement 57 000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, contre 129 000 (révisé de 172 000) en mai, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne deux fois plus, autour de 110 000.

Le taux de chômage s'est quant à lui tassé à 4,2% en juin, contre 4,3% le mois précédent, alors que la prévision le donnait stable.