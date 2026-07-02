Les créations d'emplois bien moins fortes que prévu en juin aux USA
L'économie américaine a affiché en juin un ralentissement bien plus prononcé que prévu du rythme de ses créations d'emplois, ce qui n'a pas empêché le taux de chômage de repartir en légère baisse, montre le dernier rapport mensuel du Département du Travail publié ce jeudi.
Publié le 02/07/2026 à 14:41
Le taux de chômage s'est quant à lui tassé à 4,2% en juin, contre 4,3% le mois précédent, alors que la prévision le donnait stable.