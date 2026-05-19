Les cyberattaques liées à l'IA dépassent désormais les vols d'identifiants, selon Verizon
Les failles de sécurité exploitées via l'intelligence artificielle sont devenues l'an dernier la principale cause des violations de données, devant les vols d'identifiants, selon le rapport annuel de Verizon sur la cybersécurité. L'opérateur américain indique avoir analysé plus de 31.000 incidents et estime que 31% des violations ont commencé par l'exploitation de vulnérabilités dans un environnement de plus en plus marqué par l'essor de l'IA. Verizon alerte notamment sur la capacité des cybercriminels à utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer fortement l'exploitation des failles connues.
Le rapport souligne que l'IA générative est désormais utilisée à presque toutes les étapes des attaques, depuis le ciblage initial jusqu'au développement de logiciels malveillants et d'outils offensifs. Verizon estime toutefois que l'impact principal de ces technologies reste pour l'instant l'automatisation et l'amplification de techniques déjà connues plutôt que l'apparition de nouveaux types d'attaques. Selon l'étude, certains groupes de pirates exploitent déjà plus de 50 méthodes assistées par intelligence artificielle, avec en moyenne une quinzaine de techniques utilisées par organisation criminelle.
Verizon met également en garde contre l'émergence de nouveaux modèles d'IA spécialisés comme Mythos, actuellement testé dans le cadre du programme "Project Glasswing" d'Anthropic. Selon plusieurs experts, ce modèle disposerait de capacités avancées permettant d'identifier des vulnérabilités et de concevoir des méthodes d'exploitation avec une efficacité inédite. Face à cette évolution, la directrice de la sécurité des systèmes d'information de Verizon, Nasrin Rezai, estime que les entreprises doivent désormais intégrer massivement l'IA dans leurs propres outils de défense et de cybersécurité.
Verizon Communications Inc. est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- prestations de télécommunications mobiles : prestations de téléphonie mobile, de transmission de données, etc. assurées aux Etats-Unis via Verizon Wireless ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie locale et longue distance, d'accès à Internet haut débit, de diffusion de chaînes TV, de messagerie, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services de télécommunications (82,8%) et d'équipements de télécommunication mobile (17,2%).
Le CA par client se ventile entre particuliers (76,2%), entreprises (21,9%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.