Les dépenses des ménages américains augmentent un peu en septembre

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,3% en septembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de 0,6%).



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis se sont accrus de 0,4% le mois dernier, après une augmentation de 0,4% aussi en août (un chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).



Par ailleurs, l'indice d'inflation annuelle dit "PCE" -très surveillé par la Fed- est ressorti en hausse de 0,1 point à +2,8% en septembre. En données sous-jacentes (hors énergie et alimentation), il s'est au contraire tassé de 0,1 point par rapport à août, à +2,8%.