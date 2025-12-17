Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs "stock-picker" français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Le calme…avant les emplettes ?

"Ambivalence ! Ce mot résume à lui seul l’entièreté des comportements et craintes des investisseurs. En effet, dans des contextes géopolitiques toujours aussi perturbés (tarifs, tensions commerciales et conflits), dans le flou statistique imposé suite au shutdown américain et face à l’immobilisme européen dont les moteurs français et allemands sont à l’arrêt politique (l’une ne peut plus dépenser et l’autre ne sait plus comment faire) ; le marché oscille, hésite, respire mais ne rompt pas, loin de là."

Ce commentaire de gestion extrait du reporting du fonds Tailor Actions Entrepreneurs (+48% à fin novembre 2025) résume bien la situation actuelle, marquée par une volatilité des indices dans une fourchette relativement étroite. Cette stabilité des indices masque une certaine rotation sectorielle à la veille de la nouvelle année. Les thématiques phares de 2025 s’essoufflent à l’approche de la remise à zéro des compteurs au 31/12/2025 : la défense sur fonds de pourparlers de paix en Ukraine, la biotechnologie (alors que la santé va mieux), et l’IA qui questionne. Cette dernière inflexion a plutôt bénéficié aux sociétés de services numériques qui semblent avoir touché le fonds.

Globalement, 2026 est prometteuse pour les analystes qui espèrent un rebond à deux chiffres des bénéfices par action, avec une surperformance des petites valeurs (+15,1% vs +11,4% selon les informations de Portzamparc ci-dessous), ce qui n’est pas arrivé depuis très longtemps. La moindre performance bénéficiaire constatée a posteriori ces dernières années finit d’ailleurs par réduire la décote de valorisation des petites capitalisations, surtout en cette année 2025 marquée par un retour de la surperformance boursière de cette classe d’actifs.

Après la vague de collecte des fonds de petites et moyennes valeurs ces derniers mois, novembre marque un coup d’arrêt à mettre en relation avec le plafonnement de leurs indices des référence.

On pourra relever l’annonce de deux nouvelles Crypto Treasury Company dont la vocation principale consistera à lever des fonds pour les investir dans des crypto monnaies : Bit Digital Europe (Ethereum principalement) et The Bitcoin Society (bitcoins, portée par le médiatique expert du domaine Eric Larchevêque). Ces projets ne sont pas passés par la case IPO mais reverse-IPO, c’est-à-dire qu’elles ont mis la main sur des coquilles vides, en l’occurrence Société de Tayninh pour The Bitcoin Society et Financière Marjos (capitalisation boursière ~10 MEUR - cours x6 en 2025) pour Big Digital Europe.

Cette anecdote mise à part, le dernier trimestre 2025 devrait s’achever sans la moindre introduction en Bourse, à l’exception de la double cotation à Paris et Milan de la société cotée italienne Kaleon qui aura levé 17 MEUR en bas de fourchette. Tous les espoirs sont permis pour un début d’année 2026 en fanfare pour les IPO sur la place de Paris alors que de nouvelles sorties de cote sont annoncées : Balyo (prime de 97% sur le flottant restant), Prodware (prime de 93%) ou encore la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes que la famille Barrière souhaiterait sortir de Bourse.

Dividendes inclus, les petites capitalisations accusent encore beaucoup de retard sur le CAC 40 sur 10 ans glissants au 15/12/2025

Les remarques générales

Partie 1

Partie 2

De façon générale, à noter :

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small s’est allégé sur ALA et Elecnor et a renforcé son investissement dans Dassault Aviation et SAF-Holland. I ndépendance France Small & Mid "s'est allégé en Tecnicas Reunidas dont la valorisation était élevée, en Pluxee et Edenred à la suite d’un changement de réglementation au Brésil. Il s'est renforcé en Compagnie des Alpes après la baisse qui a suivi la publication du CA 204/2025 et a constitué une nouvelle ligne en TUI, mal valorisé".

s’est allégé sur ALA et Elecnor et a renforcé son investissement dans Dassault Aviation et SAF-Holland. "s'est allégé en Tecnicas Reunidas dont la valorisation était élevée, en Pluxee et Edenred à la suite d’un changement de réglementation au Brésil. Il s'est renforcé en Compagnie des Alpes après la baisse qui a suivi la publication du CA 204/2025 et a constitué une nouvelle ligne en TUI, mal valorisé". Alken Small Cap Europe a légèrement reculé en novembre malgré la performance de sa première ligne, Zegona, qui "a été le titre le plus performant après que la société a annoncé une distribution importante de capital aux actionnaires et une réduction de sa dette suite à la vente de deux coentreprises dans le domaine de la fibre optique. De'Longhi a bondi après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, reflétant la forte demande dans son activité café. En revanche, VusionGroup a été sous pression, les investisseurs attendant les commentaires de la société concernant ses perspectives de croissance alors que le contrat avec Walmart arrive à son terme. Edenred a également pesé sur le portefeuille à la suite d'un changement réglementaire au Brésil qui réduit le montant remboursable des chèques-repas. Le discours du marché reste dominé par les thèmes liés à l'IA et les développements géopolitiques. Après une solide performance depuis le début de l'année, nous avons cristallisé les bénéfices de certaines de nos positions les plus performantes et continué à identifier de nouvelles opportunités d'investissement, en particulier dans les secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire" indiquent les gérants.

a légèrement reculé en novembre malgré la performance de sa première ligne, Zegona, qui "a été le titre le plus performant après que la société a annoncé une distribution importante de capital aux actionnaires et une réduction de sa dette suite à la vente de deux coentreprises dans le domaine de la fibre optique. De'Longhi a bondi après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, reflétant la forte demande dans son activité café. En revanche, VusionGroup a été sous pression, les investisseurs attendant les commentaires de la société concernant ses perspectives de croissance alors que le contrat avec Walmart arrive à son terme. Edenred a également pesé sur le portefeuille à la suite d'un changement réglementaire au Brésil qui réduit le montant remboursable des chèques-repas. Le discours du marché reste dominé par les thèmes liés à l'IA et les développements géopolitiques. Après une solide performance depuis le début de l'année, nous avons cristallisé les bénéfices de certaines de nos positions les plus performantes et continué à identifier de nouvelles opportunités d'investissement, en particulier dans les secteurs de l'industrie et de la consommation discrétionnaire" indiquent les gérants. Abascus Discovery R a été pénalisé par la baisse d’Intellego qui a "fait l'objet d'une enquête pour fraude concernant ses publications de 2025. Son CEO, Claes Lindahl, a été arrêté et un CEO intérimaire a été nommé. Le titre est suspendu pour une durée indéterminée, mais le conseil d'administration œuvre activement pour une reprise rapide de la cotation. De notre côté, nous avons décidé d'appliquer une forte décote sur le titre (16,0 SEK par action contre 46,6 SEK à sa suspension) afin de mieux refléter sa valeur actuelle". Par ailleurs, le fond a renforcé "la thématique défense avec deux nouvelles valeurs. Kitron, un acteur suédois dans l’électronique particulièrement exposé à la défense, possédant d’excellents fondamentaux et perspectives de croissance. Nous avons également participé au placement de Steyr Motors, offrant une décote de 18,5% le jour de l’opération, sur un acteur bénéficiant pleinement de l’augmentation des budgets européens de défense. (…) Steyr Motors est une entreprise allemande spécialisée dans la conception de moteurs diesels de grade militaire (60% du CA), se distinguant par une architecture brevetée et une production sur mesure, en petite série à destination des véhicules militaires, bateaux et unités auxiliaires (APU). (…) L'entreprise n'est pas endettée et n'a pas besoin de plan d'investissement intensif.(…) Nos projections indiquent une croissance annuelle du CA d’environ 37% entre 2024 et 2028, avec une marge EBIT prévue à 21 % d’ici 2028, contre une guidance actuelle de 13-16 % en 2025. (…) Steyr est valorisée aujourd'hui à 8,2x l'EV/EBIT 26, représentant un excellent point d'entré selon notre modèles de gestion Abacus."

a été pénalisé par la baisse d’Intellego qui a "fait l'objet d'une enquête pour fraude concernant ses publications de 2025. Son CEO, Claes Lindahl, a été arrêté et un CEO intérimaire a été nommé. Le titre est suspendu pour une durée indéterminée, mais le conseil d'administration œuvre activement pour une reprise rapide de la cotation. De notre côté, nous avons décidé d'appliquer une forte décote sur le titre (16,0 SEK par action contre 46,6 SEK à sa suspension) afin de mieux refléter sa valeur actuelle". Par ailleurs, le fond a renforcé "la thématique défense avec deux nouvelles valeurs. Kitron, un acteur suédois dans l’électronique particulièrement exposé à la défense, possédant d’excellents fondamentaux et perspectives de croissance. Nous avons également participé au placement de Steyr Motors, offrant une décote de 18,5% le jour de l’opération, sur un acteur bénéficiant pleinement de l’augmentation des budgets européens de défense. (…) Steyr Motors est une entreprise allemande spécialisée dans la conception de moteurs diesels de grade militaire (60% du CA), se distinguant par une architecture brevetée et une production sur mesure, en petite série à destination des véhicules militaires, bateaux et unités auxiliaires (APU). (…) L'entreprise n'est pas endettée et n'a pas besoin de plan d'investissement intensif.(…) Nos projections indiquent une croissance annuelle du CA d’environ 37% entre 2024 et 2028, avec une marge EBIT prévue à 21 % d’ici 2028, contre une guidance actuelle de 13-16 % en 2025. (…) Steyr est valorisée aujourd'hui à 8,2x l'EV/EBIT 26, représentant un excellent point d'entré selon notre modèles de gestion Abacus." HMG Découvertes C a renforcé ID Logistics (logistique contractuelle), Vallourec (équipements de forage) et la caisse du Crédit Agricole Nord de France. "La position dans le petit distributeur de camping-cars Hunyvers a aussi été complétée alors que son cours teste ses plus bas niveaux historiques, malgré des perspectives sectorielles très positives. Des allègements ont été menés en Esso (raffinage), en Quadient (équipements pour le courrier et les colis, logiciels) et en Lisi (fixations aéronautiques), tandis que les lignes en Lumibird (lasers industriels et médicaux) et en Tarkett (revêtements de sols) étaient soldées, cette dernière lors de la réouverture de l’OPA.

a renforcé ID Logistics (logistique contractuelle), Vallourec (équipements de forage) et la caisse du Crédit Agricole Nord de France. "La position dans le petit distributeur de camping-cars Hunyvers a aussi été complétée alors que son cours teste ses plus bas niveaux historiques, malgré des perspectives sectorielles très positives. Des allègements ont été menés en Esso (raffinage), en Quadient (équipements pour le courrier et les colis, logiciels) et en Lisi (fixations aéronautiques), tandis que les lignes en Lumibird (lasers industriels et médicaux) et en Tarkett (revêtements de sols) étaient soldées, cette dernière lors de la réouverture de l’OPA. HMG Découvertes PME C a renforcé "Delfingen (protection de câbles pour l’automobile), en Delta Plus, ou en Piscines Desjoyaux, société qui devrait pouvoir présenter d’excellents résultats annuels quand ils seront publiés fin décembre. Après des allègements à des prix plus élevés le mois dernier, la position dans l’éditeur de logiciels de cybersécurité d’identité Wallix a été complétée alors que plusieurs normes obligatoires européennes (comme la norme NIS2) devraient pouvoir favoriser cet acteur, rare européen au sein de concurrents principalement nord-américains. Des allègements ont été menés en Esso (raffinage), en Quadient (équipements pour le courrier et les colis, logiciels), tandis que les lignes en Lisi (fixations aéronautiques) et en Tarkett (revêtements de sols) étaient soldées, cette dernière lors de la réouverture de l’OPA."

Terminons par une sélection des small caps parmi les mieux notées par notre Stock Screener

(France - capitalisations boursières < 5 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).