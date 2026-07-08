Les 7 Magnifiques sont malmenées depuis le début de l'année, mais remontent la pente depuis une dizaine de jours. A l'inverse, les semi-conducteurs, grands gagnants de 2026, marquent le pas. Une forme de rotation au sein de la tech, alors que l'IA reste le thème structurant.

Il n’y a encore pas si longtemps, on pouvait se plaindre d’une actualité financière qui ne tournait qu’autour de deux sujets. Les semi-conducteurs et le détroit d’Ormuz. Le détroit d’Ormuz et les semi-conducteurs. Mais ce n’est pas beaucoup mieux depuis que les Etats-Unis et l’Iran ont signé un mémorandum d’entente. La bonne nouvelle, c’est que la guerre n’est plus un sujet pour les marchés et que le pétrole est revenu proche de ses niveaux d’avant crise. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il ne nous reste plus qu’un sujet à traiter.

Lundi, rebond des actions grâce aux semi-conducteurs, après le trou d’air de la fin de semaine dernière. Mardi, baisse des actions à cause des semi-conducteurs, dans le sillage de la publication de Samsung, dont nous parlions hier matin. Et je menace de me jeter dans le lac d’Annecy si la séance de mercredi tourne encore autour du même thème. Mais sachant qu’il fait 35 degrés tous les jours, ça ne me coûte pas beaucoup de le dire.

Au-delà des variations que nous commentons tous les jours, les semi-conducteurs marquent le pas depuis fin juin. Et pendant ce temps, les 7 Magnifiques reviennent sur le devant de la scène. Hier, Amazon, Alphabet, Meta, et Microsoft ont terminé dans le vert, alors que le Nasdaq a lâché près de 2%. Si on nous avait dit en début d’année qu’il faudrait acheter des méga caps pour se décorréler du marché, on ne l’aurait pas cru.

Les semi-conducteurs restent, malgré tout, les grands gagnants de l’année, avec une progression de 82% depuis le 1er janvier pour le SOX. En face, les hyperscalers ont des parcours beaucoup plus empruntés. L’indice Roundhill Mag 7 est à peine à l’équilibre en 2026. Une contre-performance inédite ces dernières années qui a conduit certains investisseurs à parler des "Lag7" plutôt que des Mag7. Le mois de juin avait même exacerbé ces dynamiques, avec une baisse de 17% pour Microsoft, contre un gain de 19% pour Micron.

En effet, ces derniers mois, les hyperscalers n’ont cessé de revoir à la hausse leurs dépenses d'investissement, ce que le marché n’achète plus du tout. Les investisseurs ont aussi compris que quelqu’un devait payer les 85% de marge brute chez Micron. Elles obligent Apple à relever le prix des iPhone et Microsoft à augmenter celui des Xbox.

Aujourd’hui, aucune statistique majeure n’est à l’agenda. Les investisseurs attendent les minutes de la Fed ce soir à 20h et la publication de Costco après la clôture de Wall Street.

Ce qui nous laissera du temps pour suivre le deuxième jour du sommet de l’OTAN en Turquie. Hier, Donald Trump a rencontré le président Erdogan et s’est montré ouvert à un retour de la Turquie dans le programme d’avions de chasse F35. Il a été moins sympa envers les Européens, à qui il reproche toujours de ne pas l’avoir soutenu lors de la guerre en Iran.

De nombreux contrats ont également été annoncés, sans que cela ne provoque beaucoup de mouvements pour les valeurs concernées. Le secteur de la défense, en particulier en Europe avait déjà beaucoup rebondi dans la perspective du sommet d’Ankara. L’an dernier, à La Haye, les pays de l’Alliance Atlantique s’étaient engagés à porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB. Cette année, la priorité sera la montée en cadence de la production d’armement.

Dans le reste de l’actualité :

Les Etats-Unis ont révoqué l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole, et procédé à une nouvelle série de frappes, en réponse à l’attaque de plusieurs pétroliers dans le détroit d’Ormuz. Les Gardiens de la Révolution ont répondu ce matin en ciblant des sites militaires américains au Bahreïn et au Koweït.

Marine Le Pen a annoncé hier soir qu’elle sera candidate à l’élection présidentielle, et qu’elle va se pourvoir en cassation, après sa condamnation en appel.

Au Royaume-Uni, Nigel Farage a démissionné de son mandat de député, pour provoquer une nouvelle élection partielle dans sa circonscription.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Balance des paiements de la France mai 2026 (France)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) sem. du 4 juillet (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aib Group : RBC Capital passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours de 8,75 EUR.

Aperam : BNP Paribas passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 EUR.

Atlas Copco : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 150 SEK à 195 SEK.

Daimler Truck Holding : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45 à 55 EUR.

Exail Technologies : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 165 à 134 EUR.

Man Group : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 290 GBX à 320 GBX.

Exail Technologies : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 165 à 134 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

L'Oréal obtient de Kering la licence exclusive pour 50 ans des produits de parfum et de beauté Gucci, suite à la résiliation anticipée du contrat de Coty.

Airbus et MTU Aero Engines accélèrent le développement d'un moteur électrique à hydrogène pour l'aviation commerciale.

Airbus va vendre des hélicoptères H125 au service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Saint-Gobain acquiert une usine de fibre de verre à Lexington en Caroline du Nord.

Eiffage Construction est désigné mandataire pour la conception et la réalisation du futur siège du syndicat d'énergie de l'Oise, livraison prévue au premier trimestre 2028.

GTT a reçu une commande du chantier naval Jiangnan pour des systèmes de confinement Mark III Flex.

Vallourec finalise son programme de rachat d'actions avec 5,9 millions de titres acquis pour 110 MEUR à 18,67 EUR l'action.

LDC confirme ses objectifs annuels après un bon premier trimestre, le chiffre d'affaires s'établissant à 1,856 milliard d'euros en hausse de 10,3%.

Tikehau Capital annonce le remboursement anticipé de ses obligations 2,25% échéance octobre 2026.

Les principales publications du jour : Kaufman & Broad.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La maison mère d'InsuranceDekko mandate plusieurs banques pour un projet d'introduction en bourse de 400 MUSD.

HSBC réévalue ses activités de banque de détail et de financement des entreprises en Turquie pour se concentrer sur l'international.

AstraZeneca signe un accord de licence exclusive en Chine pour un traitement expérimental contre la BPCO, versement initial de 200 MUSD.

Santander écarte son principal banquier en Chine et réduit les avantages sociaux en Asie, selon le FT.

Un actionnaire d'Energy Resources of Australia conteste en justice le rachat obligatoire par Rio Tinto.

UniCredit s'apprête à publier les résultats de son OPE sur Commerzbank, approchant 60% de participation.

La Commission européenne autorise le rachat de Beazley par Zurich Insurance.

GSK conclut un accord de commercialisation de thérapies respiratoires avec une filiale de Sino Biopharmaceutical.

TechnipFMC remporte plusieurs contrats sous-marins auprès d'Equinor pour des projets en Norvège.

Les principales publications du jour : Unite, Pennon.

D'Amérique du Nord

OpenAI annonce le lancement public jeudi de son nouveau modèle d'IA, GPT-5.6.

Netflix signe des accords avec des médias pour la diffusion de leurs vidéos.

T-Mobile US nomme un nouveau directeur de sa division Entreprises.

BlackRock et Stonepeak envisagent l'acquisition d'un port brésilien valorisé à 5 milliards de dollars.

Prologis et NBIM Nerva reçoivent le feu vert de la Commission européenne pour l'acquisition d'un actif logistique en Allemagne.

Lockheed Martin décroche 607,4 millions de dollars de contrats auprès du Département de la Défense américain.

Enterprise Products Partners relève sa distribution trimestrielle à 0,56 USD par part contre 0,55 USD, payable le 14 août.

Les principales publications du jour : Costco Wholesale.

D'Asie et d'ailleurs

L'introduction en Bourse de SK Hynix sur le Nasdaq est sursouscrite plusieurs fois.

Les travailleurs de BHP votent la grève les 16 et 18 juillet sur ses sites d'Australie-Occidentale, dont Port Hedland.

L'Abu Dhabi Investment Authority et GIC manifestent leur intérêt pour l'introduction en bourse de SBI Funds.

Petrobras signe un accord de 58 millions de dollars avec le régulateur brésilien pour la conformité de ses puits.

Panasonic demande la cotation de 500 MUSD d'obligations à Singapour.

Adani Enterprises lève 1,58 milliard de dollars via une augmentation de capital.

Une panne de Telstra en Australie perturbe les transports et les paiements; aucune preuve d'activité malveillante.

Les principales publications du jour : Qatar National Bank (Q.P.S.C.).

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.