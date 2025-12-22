"2025 vu par Zonebourse" (1/5). Pendant la campagne de 2024, Donald Trump décrivait les tarifs comme "le plus beau mot du dictionnaire". Ce sera en tout cas l'un des mots de l'année 2025.

En 2024, le candidat Trump promettait d’imposer des droits de douane à tout le monde, dans une version maximaliste de sa première présidence. Avec un message simple : c’est le seul moyen de réindustrialiser les Etats-Unis et de faire payer les autres pays qui profitent du marché américain depuis si longtemps.

Si à l’époque, les observateurs estimaient que ce discours relevait essentiellement de la rhétorique de campagne, le président américain est allé au bout de sa logique. Il a relevé les droits de douane à un niveau inédit depuis un siècle, bouleversant ainsi le commerce mondial mais aussi les relations internationales.

Lorsqu’on essaye de refaire la séquence des droits de douane, le point de départ est évidemment le désormais célèbre "jour de la libération". Cette image de Donald Trump et de son tableau qui restera dans les mémoires.

Un tableau et une claque

Reprenons depuis le début. Donald Trump est investi le 20 janvier. Durant les premières semaines de son second mandat, quelques mesures sont annoncées – notamment des droits de douane sur la Chine - mais ce n’est pas non plus le grand soir. Donald Trump souffle un peu le chaud et le froid et renvoie tout le monde à la date du 2 avril.

Dans les jours qui précèdent la date fatidique, l’ambiance est encore assez sereine sur les marchés. Au fond, personne n’a vraiment envie d’y croire. Et chacun essaye de se rassurer comme il peut. Les droits de douane sont une promesse de campagne, un outil de négociation, un contre-feu médiatique. Tout le monde a aussi en tête le pragmatisme du premier mandat, tout comme les estimations de l’impact sur la croissance américaine des droits de douane.

Pourtant le 2 avril Donald Trump va bel et bien appuyer sur le bouton. Il impose des droits de douane réciproques à tous les pays, avec un plancher à 10%. Le tout à l’aide d’un tableau qui passera à la postérité et d’une formule qui laisse tout le monde perplexe, basée uniquement sur le déficit commercial. Pour les marchés financiers, c’est un choc. Le S&P 500 perd alors 10.5% en deux jours – le jeudi 3 et le vendredi 4 avril.

La chute se poursuit dans les jours suivants, alors que l’administration Trump ne montre aucun signe d’assouplissement à l’approche de l’entrée en vigueur des droits de douane, prévue le mercredi 9 avril. Tout le monde prédit alors une récession pour l’économie américaine, et le S&P 500 passe en bear market (une baisse de 20% du pic au creux) le 7 avril.

TACO trade

Dans cette séquence, ce sont l’ensemble des actifs américains qui baissent : les actions, le dollar et les Treasuries. "Sell America" (vendre l’Amérique) devient alors le pari à la mode. La panique sur le marché obligataire est d’ailleurs l’un des éléments qui conduit Donald Trump à faire machine arrière, le mercredi 9 avril. Dans un post sur Truth Social, le président américain annonce suspendre les droits de douane pour 90 jours… 14 heures après leur entrée en vigueur.

Pour les marchés financiers, c’est un immense soulagement. Sur la séance du 9 avril, le S&P 500 reprend 9.5%, soit la troisième meilleure séance depuis la Seconde Guerre Mondiale. Au final, le S&P 500 efface ses pertes en seulement un mois. Les revirements de Donald Trump donnent ensuite naissance à un concept : le TACO trade (Trump Always Chickens Out). En clair, les marchés actions progressent grâce aux reculades successives de Donald Trump.

La suite, ce sont des accords commerciaux. D’abord avec le Royaume-Uni, puis avec plusieurs pays d’Asie, l’Union Européenne, le Japon… La plupart de ces accords imposent des droits de douane aux alentours de 15 à 20%, incluent certaines exemptions, et des promesses d’investissement aux Etats-Unis.

Avec la Chine, la trêve est renouvelée en août pour 90 jours, puis à nouveau après la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud, le 30 octobre. Néanmoins, ce deuxième épisode de guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales accélère le découplage entre les deux économies. Les exportations chinoises vers les Etats-Unis ont nettement diminué cette année.

Cette perception des investisseurs d’une menace tarifaire qui s’affaiblit peu à peu, accompagnée de la montée en puissance de la thématique IA permet une hausse continue des indices américains entre début mai et fin octobre. Le tout, alors que les droits de douane sont à leur plus haut niveau depuis plus d’un siècle. Selon le Budget Lab de l’Université de Yale, les droits de douane américains sont en moyenne de 17%, contre 3% fin 2024.

Le couteau suisse

Si les droits de douane se sont autant imposés dans l’actualité cette année, c’est aussi parce que c’est le couteau suisse de Donald Trump. Les tariffs ne sont pas simplement le principal instrument de sa politique économique, ils sont aussi une arme diplomatique et une source de revenus pour le gouvernement américain.

Une arme diplomatique parce que Donald Trump a plusieurs fois brandi cette menace pour arracher des concessions à d’autres pays, imposer des cessez le feu, ou encore protester contre des décisions judiciaires. Il avait par exemple ajouté 40% de tariffs additionnels contre le Brésil, en août, après la condamnation de l’ancien président Jair Bolsonaro (avant de les supprimer fin novembre).

Une source de revenus puisque les droits de douane génèrent maintenant environ 30 milliards de dollars par mois pour le Trésor américain. Des revenus qui permettent ensuite de verser des subventions aux agriculteurs. Ou plus précisément de compenser leurs pertes. Eux qui ont vu la Chine stopper ses achats de soja, alors que c’était en 2024 le premier acheteur.

Début décembre, Donald Trump a ainsi annoncé un plan d’aide de 12 milliards de dollars. Lors de son premier mandat, il avait déjà attribué environ 23 milliards de dollars d'aides aux agriculteurs affectés par ses politiques commerciales.

Donald Trump a aussi indiqué que les droits de douane financeront un "dividende du guerrier" ; une prime de 1776 dollars versée aux soldats de l’armée américaine. Par ailleurs, il a plusieurs fois évoqué un chèque de 2000 dollars versé à tous les Américains, grâce aux revenus des droits de douane. Même si le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a semblé freiner cette initiative, en la conditionnant à un vote du Congrès.

La Cour suprême en arbitre

Les droits de douane ont été imposés, tout le monde s’est adapté, on peut enfin passer à autre chose. Eh bien non. Car cette saga a aussi un volet judiciaire, qui concerne les droits de douane imposés en vertu de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977, soit la majorité de ces mesures.

Pour le résumer rapidement, fin mai, trois juges du Tribunal de Commerce International (TCI) de New York, saisis par 5 entreprises et 12 Etats fédérés, avaient jugé ces droits de douane illégaux. Dans la foulée, une cour d’appel fédéral de Washington avait suspendu la décision le temps de juger l’affaire sur le fond. Fin août, cette même cour d’appel avait finalement confirmé le jugement du TCI. Le département de la Justice avait alors fait appel auprès de la Cour suprême.

Une audience s’est tenue début novembre et la décision devrait être rendue au début de l’année prochaine. L’IEEPA permet au président de prendre des mesures pour lutter contre une "menace inhabituelle et extraordinaire". Tout l’enjeu est de déterminer si les droits de douane de Donald Trump répondent bien à une telle menace. Mais au vu du ton employé par les juges de la Cour suprême durant l’audience, beaucoup s’attendent à une décision défavorable pour Donald Trump.

Si la Cour suprême venait à annuler ces droits de douane, l’administration Trump pourrait toutefois utiliser d’autres moyens pour les réimposer (section 232 du Trade Expansion Act de 1962, sections 122 et 301 du Trade Act de 1974 ou encore section 338 du Trade Act de 1930). Mais toutes ces solutions ne sont pas aussi directes et larges que l’IIEPA.

De plus, une décision défavorable de la cour suprême poserait aussi la question du remboursement. En théorie, si les droits de douane sont jugés illégaux, ils devront être remboursés. Mais tout le monde semble d’accord pour dire que cela provoquerait un chaos administratif, et possiblement une tension sur le marché obligataire. Des éléments dont les juges pourraient tenir compte dans leur décision.

Ce qui se joue ici, ce n’est pas simplement l’un des piliers de la stratégie économique de Donald Trump, c’est aussi l’étendue de son pouvoir. Car les droits de douane sont en principe une prérogative du Congrès, et qu’il n’a eu de cesse de repousser les limites du pouvoir présidentiel depuis son retour à la Maison Blanche. Dans une interview accordée à l’émission 60 minutes, quelques jours avant l’audience à la Cour suprême, il affirmait : "Je pense que c’est le sujet le plus important discuté par la Cour suprême en 100 ans".

Retrouvez tous les articles de la série "2025 vu par Zonebourse" :