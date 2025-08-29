Dans l’ensemble, les investisseurs abordent un mois de septembre historiquement plus difficile dans de bonnes dispositions. Le S&P 500 américain, l'indice le plus connu du monde, est au zénith après un saut de puce de 0,3% hier soir. Aucune des calamités promises il y a quelques semaines ne s'est concrétisée aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu de sortie de route économique, pas d'hyperinflation, pas d'effondrement des échanges commerciaux. Mais beaucoup de points de tension perdurent : bras de fer douaniers avec le Brésil et l'Inde, jeu de dupes avec la Chine, crise institutionnelle avec la Fed, poursuite de la guerre en Ukraine et quelques autres. Les marchés financiers s'en accommodent.
Pour finir le mois d'août proprement, Wall Street a besoin d'une ultime série de statistiques compatibles avec le scénario "boucle d'or" : ni trop chaudes, ni trop froides, comme avec le bol de petit ours dans le conte populaire. En l'occurrence, on parle principalement de deux séries de données qui seront publiées un peu plus tard à 14h30. L'inflation PCE et les revenus / dépenses des ménages du mois de juillet. On a grosso modo trois scénarios possibles. Soit les données sont plus faibles que prévu et elles renforceront l'hypothèse d'une baisse de taux. Soit elles sont plus élevées et elles risquent de remettre en cause ce scénario, ce qui ne sera pas du goût du marché. La troisième configuration, c'est que les données ne sont pas convergentes, ce qui ouvrira la voie à toutes sortes de spéculations. A l'aube de ce 29 août, les traders assignent une probabilité de 85% à une baisse de taux de la Fed au terme de sa réunion des 16 et 17 septembre. Une position partagée par le gouverneur Christopher Waller, l’un des candidats Trump-compatibles à la présidence de l’institution l’an prochain, qui a discouru en ce sens hier.
Pendant que la machine à pronostiquer les taux tourne à plein régime, la situation n'avance guère sur le front de la guerre en Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz juge peu probable qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se concrétise. Cette déclaration a fait remonter les cours pétroliers. Toutefois, l'or noir devrait terminer août en net repli, après avoir subi de gros dégagements à la suite du rabibochage supposé entre les Etats-Unis et la Russie en Alaska au milieu du mois.
Parmi les indices qui ont connu un mois d'août faste, il en est un qui se distingue : le CSI 300, l'indice principal des places boursières continentales chinoises (Shanghai et Shenzhen). Il est souvent cité avec le Hang Seng, qui est l'indice de Hong Kong et la vitrine des entreprises chinoises mieux connues des investisseurs internationaux. La Chine continentale est en train de revenir en grâce dans les cercles financiers. Le gain de 10% au mois d'août n'y est pas étranger, d'autant qu'il propulse le CSI 300 au plus haut depuis trois ans et demi. Paradoxalement, cette vigueur intervient à l'heure où rien n'est vraiment réglé entre Pékin et Washington et où les lézardes économiques chinoises sont toujours béantes, au niveau de l'immobilier, des prix ou de la consommation intérieure. Comme c'est souvent le cas en finance quand des marchés sont brûlants, les investisseurs craignent la surchauffe mais sont incapables de se retenir d'y aller, de peur de rater le train en marche. Avec la bénédiction de quelques grosses signatures, puisque Goldman Sachs a relevé hier de 4500 à 4900 points son objectif sur le CSI 300 à 12 mois. Il était temps, puisque l'indice chinois a passé cette marque symbolique des 4500 ce matin-même.
Ailleurs en Asie Pacifique, la dernière séance du mois est contrastée. Au jeu du bilan aoûtien, le TOPIX japonais a gagné 5,4% et l'ASX australien 3,2%, mais les marchés indien et coréen ont légèrement baissé après avoir été dans le collimateur des droits de douane américains. L'Europe est attendue en repli dans les premiers échanges.
Le CAC40 lance la séance en baisse de 0,2% à 7748 points. Le SMI cède 0,2% à 12 195 points. Le Bel 20 gagne en revanche 0,3% à 4839 points.
Les temps forts économiques du jour
Les données préliminaires de l'inflation d'août dans plusieurs pays européens précéderont l'inflation PCE et les revenus et dépenses des ménages US. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1661 USD
- Once d'or : 3410 USD
- Brent : 67,52 USD
- Spread Bund / OAT : 78 points (-4,3%)
- VIX : 14,43 (-0,4%)
- 10 ans US : 4,20%
- Bitcoin : 111 810 USD
Les principaux changements de recommandations
- AP Moller Maersk : BM Pekao passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 15017 DKK à 10889 DKK.
- Ayvens : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 9,50 EUR.
- Delivery Hero : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 29 EUR.
- Dätwyler Holding : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 170 CHF.
- Eni : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 40 à 38 USD.
- Flughafen Zürich : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 205 à 229 CHF.
- Geberit : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 710 à 696 CHF.
- HMS Networks : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 456 à 535 SEK.
- Investis Holding : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 144 à 145 CHF.
- Kuehne Und Nagel International : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 à 180 CHF.
- Logitech : Bank Vontobel AG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 95 CHF.
- Lonza Group : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 710 à 690 CHF.
- Pernod Ricard : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 89 à 87 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 130 EUR.
- Rolls-Royce : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 900 à 1275 GBX.
- Renault : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 44 EUR à 42 EUR.
- Schaeffler : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 5 à 6,75 EUR.
- Schneider Electric : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 220 EUR.
- Sonova Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 295 à 255 CHF.
- Stora Enso : Berenberg démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 10,40 EUR.
- Swatch Group : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 CHF.
- Telecom Italia : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 0,41 EUR.
- UPM-Kymmene : Berenberg démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 21 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Schneider a émis 3,5 MdsEUR d'obligations à plusieurs échéances dans le cadre de son programme EMTN.
- Carrefour a émis 500 MEUR d'obligations 2028 à 2,875% pour restructurer la dette de sa filiale brésilienne.
- Orange a émis 900 MEUR d'obligations 12 ans à 3,75%.
- Le trafic des autoroutes et des aéroports Vinci en hausse en juillet.
- Remy Cointreau révise à la baisse l'impact des droits de douane après un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne.
- Air France-KLM a émis 500 MEUR d'obligations 5 ans à 3,75%.
- Plastivaloire revoit ses objectifs en hausse.
- Ça chauffe de plus en plus entre OSE Immuno et un pool d'actionnaires minoritaires.
- Gensight et Coheris reportent la publication de leurs semestriels.
- Don't Nod annonce la sortie de The Lonesome Guild pour le 23 octobre 2025.
- Atari prend le contrôle de Thunderful.
- Eagle Football Group prête Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg.
- Metavisio a publié son plan de développement 2028.
- Acheter-Louer continue à acheter du Solana.
- Les principales publications du jour : rien… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- La méforme de Novo Nordisk pousse le Danemark à revoir en baisse ses prévisions de croissance, révèle Bloomberg.
- Unicredit porte sa participation dans Alpha Bank à environ 26%.
- Amrize demande à ses actionnaires de rejeter l'offre publique d'achat de TRC Capital.
- Diageo fermera son usine d'embouteillage canadienne au cours de l'exercice 2026.
- Compagnie Financière Tradition améliore ses résultats au S1.
- En Italie, Telecom Italia et Iliad ne devraient pas rapprocher leurs activités.
- Le bénéfice net de CD Projekt recule de 9% au premier semestre.
- Barclays vend sa participation dans la coentreprise Entercard à son partenaire Swedbank pour 274,6 millions de dollars.
- Saab obtient un contrat de 60 millions de couronnes suédoises pour le développement d'un véhicule sous-marin.
- The Weir Group achète le fabricant de produits d'ingénierie Townley.
- Carlo Gavazzi va fermer son site de production maltais.
- Skanska investit dans des projets résidentiels tchèque et polonais.
- Les principales publications du jour : CPI Property, Ackermans, Compagnie Financière Tradition…
D'Amérique du Nord
- Sociétés qui montent post-séance après leurs trimestriels : Ambarella (+20%), Iren (+13%), Autodesk (+10%), Ulta Beauty (+4%).
- Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Marvell (-11%), Dell (-5%).
- Caterpillar revoit à la hausse ses estimations concernant les droits de douane pour 2025 et les porte à 1,8 milliard de dollars.
- Johnson & Johnson abandonne le développement d'une combinaison de médicaments contre l'arthrite après l'échec d'un essai.
- Nike va supprimer des emplois administratifs dans le cadre de ses efforts de redressement.
- Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales falsifiées, selon le ministère de la justice des Etats-Unis.
- ISS recommande aux investisseurs de TaskUs de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise.
- Les principales publications du jour : rien…
D'Asie et d'ailleurs
- Le groupe publicitaire Dentsu envisage de vendre ses activités internationales, selon le FT.
- Le constructeur automobile de prestige Lotus (Geely) va supprimer 40% de ses effectifs.
- Nippon Steel va construire une usine de fours électriques à arc aux Etats-Unis pour un montant de 4 milliards de dollars, selon Nikkei.
- Les principales publications du jour : Industrial and Commercial Bank of China, Alibaba, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, CITIC Securities…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Une arnaque à l'investissement inonde les réseaux sociaux de milliers de fausses publicités (L'Echo).
- Combien de temps Airbus pourra-t-il garder son avance sur Boeing ? (Financial Times, en anglais).
- Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ? (The Conversation).
- Un an après avoir été menacé d'être mis en prison par Trump, Zuckerberg est dans les petits papiers de la Maison Blanche (Platformer, en anglais).
- Pourquoi les arbres brunissent quand ils ont trop chaud ? (Libération).
- Pourquoi la France déteste Macron (The Spectator, en anglais).
- Comment la chaîne de restaurants américaine Cracker Barrel est devenue une cible du mouvement MAGA (Financial Times, en anglais).
- Comprendre le rapprochement sino-indien (Le Grand Continent).
- Est-ce que la Maison Blanche est passée à côté de ce que Poutine avait vraiment à offrir ? (The Atlantic, en anglais).
- Dans l'enfer des courses de pigeons à Taiwan (The Guardian, en anglais).