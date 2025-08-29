Si tout se passe bien, le mois d'août 2025 devrait afficher un bilan globalement positif pour les marchés actions. Très très positif en Chine continentale, très positif aux Etats-Unis et positif en Europe. Parmi les rares exceptions, le marché français, dont le destin aoûtien reste en balance au matin de la dernière séance mensuelle, à cause d'une probable crise gouvernementale de rentrée.

Dans l’ensemble, les investisseurs abordent un mois de septembre historiquement plus difficile dans de bonnes dispositions. Le S&P 500 américain, l'indice le plus connu du monde, est au zénith après un saut de puce de 0,3% hier soir. Aucune des calamités promises il y a quelques semaines ne s'est concrétisée aux Etats-Unis. Il n'y a pas eu de sortie de route économique, pas d'hyperinflation, pas d'effondrement des échanges commerciaux. Mais beaucoup de points de tension perdurent : bras de fer douaniers avec le Brésil et l'Inde, jeu de dupes avec la Chine, crise institutionnelle avec la Fed, poursuite de la guerre en Ukraine et quelques autres. Les marchés financiers s'en accommodent.

Pour finir le mois d'août proprement, Wall Street a besoin d'une ultime série de statistiques compatibles avec le scénario "boucle d'or" : ni trop chaudes, ni trop froides, comme avec le bol de petit ours dans le conte populaire. En l'occurrence, on parle principalement de deux séries de données qui seront publiées un peu plus tard à 14h30. L'inflation PCE et les revenus / dépenses des ménages du mois de juillet. On a grosso modo trois scénarios possibles. Soit les données sont plus faibles que prévu et elles renforceront l'hypothèse d'une baisse de taux. Soit elles sont plus élevées et elles risquent de remettre en cause ce scénario, ce qui ne sera pas du goût du marché. La troisième configuration, c'est que les données ne sont pas convergentes, ce qui ouvrira la voie à toutes sortes de spéculations. A l'aube de ce 29 août, les traders assignent une probabilité de 85% à une baisse de taux de la Fed au terme de sa réunion des 16 et 17 septembre. Une position partagée par le gouverneur Christopher Waller, l’un des candidats Trump-compatibles à la présidence de l’institution l’an prochain, qui a discouru en ce sens hier.

Pendant que la machine à pronostiquer les taux tourne à plein régime, la situation n'avance guère sur le front de la guerre en Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz juge peu probable qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se concrétise. Cette déclaration a fait remonter les cours pétroliers. Toutefois, l'or noir devrait terminer août en net repli, après avoir subi de gros dégagements à la suite du rabibochage supposé entre les Etats-Unis et la Russie en Alaska au milieu du mois.

Parmi les indices qui ont connu un mois d'août faste, il en est un qui se distingue : le CSI 300, l'indice principal des places boursières continentales chinoises (Shanghai et Shenzhen). Il est souvent cité avec le Hang Seng, qui est l'indice de Hong Kong et la vitrine des entreprises chinoises mieux connues des investisseurs internationaux. La Chine continentale est en train de revenir en grâce dans les cercles financiers. Le gain de 10% au mois d'août n'y est pas étranger, d'autant qu'il propulse le CSI 300 au plus haut depuis trois ans et demi. Paradoxalement, cette vigueur intervient à l'heure où rien n'est vraiment réglé entre Pékin et Washington et où les lézardes économiques chinoises sont toujours béantes, au niveau de l'immobilier, des prix ou de la consommation intérieure. Comme c'est souvent le cas en finance quand des marchés sont brûlants, les investisseurs craignent la surchauffe mais sont incapables de se retenir d'y aller, de peur de rater le train en marche. Avec la bénédiction de quelques grosses signatures, puisque Goldman Sachs a relevé hier de 4500 à 4900 points son objectif sur le CSI 300 à 12 mois. Il était temps, puisque l'indice chinois a passé cette marque symbolique des 4500 ce matin-même.

Ailleurs en Asie Pacifique, la dernière séance du mois est contrastée. Au jeu du bilan aoûtien, le TOPIX japonais a gagné 5,4% et l'ASX australien 3,2%, mais les marchés indien et coréen ont légèrement baissé après avoir été dans le collimateur des droits de douane américains. L'Europe est attendue en repli dans les premiers échanges.

Le CAC40 lance la séance en baisse de 0,2% à 7748 points. Le SMI cède 0,2% à 12 195 points. Le Bel 20 gagne en revanche 0,3% à 4839 points.

Les temps forts économiques du jour

Les données préliminaires de l'inflation d'août dans plusieurs pays européens précéderont l'inflation PCE et les revenus et dépenses des ménages US. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Sociétés qui montent post-séance après leurs trimestriels : Ambarella (+20%), Iren (+13%), Autodesk (+10%), Ulta Beauty (+4%).

Sociétés qui baissent post-séance après leurs trimestriels : Marvell (-11%), Dell (-5%).

Caterpillar revoit à la hausse ses estimations concernant les droits de douane pour 2025 et les porte à 1,8 milliard de dollars.

Johnson & Johnson abandonne le développement d'une combinaison de médicaments contre l'arthrite après l'échec d'un essai.

Nike va supprimer des emplois administratifs dans le cadre de ses efforts de redressement.

Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales falsifiées, selon le ministère de la justice des Etats-Unis.

ISS recommande aux investisseurs de TaskUs de rejeter la proposition de privatisation de l'entreprise.

Les principales publications du jour : rien…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.