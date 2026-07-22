Ils nous avaient (presque) manqué.

Les droits de douane avaient disparu de l’actualité ces derniers mois. Ils sont en train de revenir en force.

Les tarifs ont été le sujet principal de la première année du second mandat de Donald Trump. Ils ont provoqué une chute brutale des marchés, désorganisé les chaînes de valeurs des entreprises et paralysé les relations diplomatiques entre Washington et nombre de ses partenaires.

Mais les marchés ont surmonté ce sujet. D’abord, Donald Trump a allégé la facture par rapport à ses ambitions initiales. Ensuite, l’économie mondiale a su s’adapter. Enfin, l’essor de l’IA a plus que compensé les effets négatifs des droits de douane.

De plus, la justice américaine a freiné les ardeurs de Donald Trump. En janvier, la Cour suprême a annulé les droits de douane réciproques, imposées en vertu de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977. Or, la majorité des droits de douane avaient été imposés par ce véhicule législatif.

Donald Trump avait réagi en imposant des tarifs mondiaux de 10% au titre de la section 301 du Trade Act de 1974. Des mesures temporaires qui arrivent à échéance vendredi. Mais l’administration américaine n’en démord pas et se prépare à annoncer de nouveaux tarifs d’ici à la fin de la semaine, selon Bloomberg.

Dans ce cadre, les Etats-Unis ont déjà annoncé, la semaine dernière, de nouveaux droits de douane de 25% sur le Brésil. Toutefois, des exemptions sont prévues, notamment pour le bœuf, le café et l'aéronautique.

Problème de voisinage

Ces derniers jours, c’est le Canada qui est au centre de cette menace tarifaire. En début de semaine, Donald Trump a imposé des droits de douane de 50% sur environ 20 milliards de dollars d'importations canadiennes, qui représentent environ 5% des exportations canadiennes vers le sud de la frontière.

Quelques jours auparavant, il menaçait déjà d’imposer des droits de douane au Canada, en compensation de sa mauvaise gestion des feux de forêt. En effet, de nombreuses villes américaines de la côte Est subissent la pollution liée à ces incendies.

Le timing paraît donc surprenant mais Donald Trump assure que les deux dossiers ne sont pas liés. "Non, c'est une question distincte, nous l'examinons séparément. Ce n'est rien d'autre qu'une réaction à la manière dont ils ont traité nos agriculteurs et notre population", déclarait hier Donald Trump dans le Bureau Ovale, aux côtés du président libanais, Joseph Aoun.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a déclaré qu'il redoublerait d'efforts dans les négociations pour résoudre ce différend. Mais les relations semblent très tendues, alors que Washington a aussi exclu le Canada des négociations sur l’USMCA. Un accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, qui doit être renégocié. Pour l’heure, les discussions n’ont lieu qu’entre les Etats-Unis et le Mexique.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a fait des droits de douane un des piliers de sa politique économique. C’est aussi son arme diplomatique préférée. Il n’hésite pas à menacer de taxer les vins français ou les voitures allemandes dès lors qu’un différend émerge avec les Européens.