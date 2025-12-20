Après Javier Milei, Donald Trump a vu un second allié émerger dans la région sud-américaine en la personne du Chilien José Antonio Kast. Voyons dans quelle mesure l'élan conservateur pourrait s'étendre dans les démocraties mondiales en 2026.

Le Portugal pour ouvrir le bal (1er tour : 18 janvier)

Le Portugal donnera l’impulsion cette année avec des élections présidentielles prévues le 18 janvier. Ces dernières années, les Portugais ont connu une dynamique politique similaire aux Français. Apathie politique causée par des majorités fragiles au Parlement, dissolutions, chute de gouvernements et fin de l’hégémonie des deux blocs politiques gauche-droite.

Et la dynamite a un nom, Chega (traduisez “Ça suffit”), le parti conservateur d’André Ventura. Créé en 2019, Chega ne pesait alors que 1% des voix aux législatives, le parti a profité d’un contexte politique mouvementé pour faire sa place.

Les législatives de mai 2025 ont mis un terme à un demi-siècle de bipartisme stable, dominé par le Parti social-démocrate (PSD, centre-droit) et le Parti socialiste (PS). Ventura s’est placé au bon endroit au bon moment puisque le parti a largement profité d’un scandale de corruption qui a entaché la réputation du Parti socialiste en 2023 et du doublement de la population étrangère depuis la création de son parti.

L’élection présidentielle reste ouverte puisque l’actuel président Marcelo Rebelo de Sousa (PSD) ne peut se représenter. Plusieurs candidats sont proches dans les sondages :

L’amiral Gouveia e Melo, indépendant, veut incarner une passerelle entre le PS et le PSD,

Luís Marques Mendes portera les couleurs du PSD,

André Ventura, dont les scores dans les sondages sont en constante amélioration,

Antonio José Seguro est quant à lui le principal candidat de la gauche, même si le PS a perdu de la traction au fur et à mesure des scrutins.

Orban, encore ? (élections législatives : 12 avril)

Après 16 ans de suite aux commandes de la Hongrie, Viktor Orbán remet son titre de Premier ministre en jeu. Lors des dernières élections, son parti paraissait plus solide que jamais, avec un score historique et deux tiers des sièges obtenus.

Alors, on remet le couvert ?

Pas vraiment, car cette fois, un candidat d’opposition compte lui jouer de mauvais tours. Il s’appelle Péter Magyar et il a remodelé la composition politique hongroise en à peine deux ans.

Moyenne des sondages d’opinion par parti pour les élections parlementaires hongroises (Source : Wikipédia )

Le Fidesz étant le parti de Viktor Orban et le TISZA, celui de Péter Magyar.

L’observation de la dynamique globale est plus pertinente que d’analyser les pourcentages en eux-mêmes.

Péter Magyar, ex-cadre du Fidesz, a bouleversé le paysage politique en un temps record. En 2024, un scandale lié à une grâce présidentielle dans une affaire de pédocriminalité pousse la présidente Katalin Novák à la démission. Magyar quitte alors le parti, dénonce l’autoritarisme d’Orbán et fonde TISZA, qui se hisse en seulement quelques mois en deuxième position lors des européennes 2024.

Il représente l’opposition dans le sens où il rejette le système en place. Il reste un conservateur, certes critique du régime mais sans être de gauche pour autant.

Mais, on l’a déjà vu ailleurs, il est parfois plus facile de montrer son mécontentement dans des élections sans grande conséquence. Voter pour renverser le système en place depuis des lustres est une autre affaire. La campagne sera longue pour Péter Magyar et sa liste de néophytes de la politique qu’il a sélectionnés face au géant au pouvoir.

Essayer la gauche, c’est l’adopter ? (élections présidentielles : 31 mai)

En mai, les Colombiens éliront un successeur à Gustavo Petro, premier président issu de la gauche de l’histoire du pays, qui ne peut briguer un second mandat. Son bilan est contrasté en partie car ses ambitions de réformes sociales se sont heurtées à un Congrès majoritairement conservateur. S’il est impopulaire, sa coalition, un large rassemblement de la gauche, conserve un soutien important. C’est d'ailleurs Iván Cepeda qui a remporté les primaires de la coalition.

Bien que les thèmes favoris des partis conservateurs soient des sujets clés de cette élection, la gauche montre une unité qui joue en sa faveur pour le moment.

À droite, les lignes bougent et bougeront encore. le populiste conservateur Abelardo de la Espriella jouera sa carte pour sa première candidature. Il n’était qu’un simple avocat médiatisé mais représente aujourd’hui une vraie alternative de rupture avec Gustavo Petro.

Face à ces extrêmes, Sergio Fajardo représentera le centre pour sa troisième tentative consécutive.

La droite cherche sa tête de gondole au Brésil (1er tour : 4 octobre 2026)

Au Brésil, les élections générales d’octobre renouvelleront la présidence, le Parlement, les gouverneurs et les assemblées des États. Lula a déjà annoncé se présenter pour un quatrième mandat.

Face à lui, c’est le désordre. Jair Bolsonaro, désormais inéligible et emprisonné, reste cependant une voix incontournable à droite. Sans meeting, sans campagne à son nom (son prénom du moins), Jair Bolsonaro jouera un rôle clé dans cette élection. Il a lancé une sorte de croisade conservatrice, un “Bolsonaro 2.0” est maintenant nécessaire.

Alors quelles sont les alternatives ?

Les “anti-Lula”, c’est la droite. Mais hors du noyau dur Bolsonariste, c’est plutôt Tarcísio de Freitas le préféré. Le problème est que le soutien du camp Bolsonariste est indispensable à une opposition crédible.

Il est le gouverneur de São Paulo, l'État le plus riche et le plus peuplé du Brésil. L’ancien ministre et officier militaire était pressenti comme la suite logique mais il n’a pas les faveurs des proches de Jair Bolsonaro.

Certains de ses fils l'accusent de ne pas avoir défendu l’ancien président devant la Cour suprême tout en préparant sa propre candidature. Ce dernier a toujours nié ces accusations et dans ce contexte compliqué, n’a pas encore annoncé sa candidature.

Mais quelqu’un d’autre l’a fait, et c’est le fils aîné, Flavio Bolsonaro. Il vient tout juste d’annoncer qu’il avait été choisi par son père pour poursuivre son projet. Cette annonce a provoqué la plus forte chute journalière de la Bourse de Sao Paulo depuis quatre ans.

Comme vous l’avez compris, la droite est encore en chantier quand la gauche de Lula se prépare sereinement. Nous verrons dans les prochains mois si Tarcísio de Freitas est prêt à se ranger derrière les Bolsonaro.

Best of the rest

En Israël, des élections législatives doivent avoir lieu au plus tard en octobre 2026. Les lignes ont beaucoup bougé depuis les précédentes élections. Benyamin Netanyahou, pilier de la politique israélienne, fait face à des critiques croissantes, y compris dans son propre camp.

En effet, l’attaque du 7 octobre 2023 est perçue comme un échec sécuritaire majeur. À cela s’ajoute la suspicion persistante d’un conflit d’intérêt, puisque l’avenir politique de Netanyahou est directement lié à son sort judiciaire. En cas de défaite électorale, il pourrait perdre son immunité et être rattrapé par ses affaires de corruption.

À l’été 2025, Benyamin Netanyahou échappe de justesse à des élections anticipées grâce à un accord avec les ultra-orthodoxes, qui menaçaient de retirer leur soutien si la fin de l’exemption du service militaire pour leur communauté était votée. Si le budget 2026 n’est pas adopté avant la fin mars, le Parlement israélien, la Knesset, sera dissoute et des élections auront lieu dans les 90 jours suivants.

Aux États-Unis, les élections de mi-mandat en novembre seront scrutées de près. Les 435 sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés, ainsi que 35 des 100 sièges au Sénat. Actuellement, les Républicains contrôlent les deux chambres mais les Démocrates n’ont qu’à reprendre quatre sièges au Sénat pour inverser la majorité.

Les campagnes et les enjeux de cette élection importante seront analysés par les rédacteurs de Zonebourse au cours de l’année. (Voir : Face aux inquiétudes liées au coût de la vie, Donald Trump repart en campagne | Zonebourse)

En Suède, des élections générales auront lieu en septembre prochain pour déterminer les parlementaires, qui éliront à leur tour le Premier ministre. En 2022, le parti conservateur des Démocrates de Suède (SD), mené par Jimmie Åkesson était déjà la seconde force politique avec 20% des voix. La tendance de fond est à un clivage gauche-droite. C’est ce qui avait amené le parti de Jimmie Åkesson à intégrer la coalition majoritaire de droite et commencer à jouer un rôle. Avec l’installation des SD comme force politique majeure, la droite ne pouvait plus espérer gouverner sans une forme d’accord.

La normalisation du parti a donc déjà eu lieu et a été très surveillée par les partis conservateurs occidentaux. Jimmie Åkesson pourrait exiger un poste de Premier ministre si son parti est encore premier de la coalition.

Le Bangladesh organisera également un vote important en février, deux ans après une séquence politique décisive. En 2024, un soulèvement étudiant a poussé au départ la Première ministre, en poste depuis 15 ans. Un gouvernement intérimaire, dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, a été mis en place. Les électeurs ne choisiront pas seulement de nouveaux représentants, mais devront aussi se prononcer sur une réforme de la Constitution, destinée à mieux répartir le pouvoir entre les institutions. L’ancien parti au pouvoir a été exclu du processus électoral.

D’autres scrutins importants auront lieu. Le Bénin tiendra une présidentielle après une tentative de coup d’État en décembre. Le Népal organisera également des élections, dans un climat tendu après d'importantes manifestations étudiantes en septembre. Des législatives sont notamment prévues en Russie, au Danemark et en Slovénie, avec à chaque fois des enjeux très différents. Pour ne rien manquer, voici le calendrier des élections nationales en 2026.