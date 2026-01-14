L'administration Trump a validé l'exportation des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia vers la Chine, sous réserve de strictes conditions visant à encadrer leur usage et à protéger les intérêts stratégiques américains. Chaque puce devra être évaluée par un laboratoire tiers, la Chine ne pourra acquérir que l'équivalent de 50% du volume de puces vendu aux clients américains, et les acheteurs devront garantir l'absence d'usage militaire. Nvidia devra également maintenir un stock suffisant sur le territoire américain.
Cette décision marque un compromis entre les impératifs économiques et les préoccupations sécuritaires. Nvidia s'est félicitée de cette approche qu'elle juge "équilibrée", lui permettant de préserver sa compétitivité mondiale tout en respectant les exigences de sécurité nationale. En Chine, l'ambassade a réagi en appelant à une coopération mutuelle, tout en dénonçant les restrictions américaines jugées perturbatrices pour les chaînes d'approvisionnement technologique mondiales.
La mesure reste controversée sur le plan politique. Si Donald Trump a défendu l'accord comme un levier stratégique, assorti d'une taxe de 25%, de nombreux parlementaires s'inquiètent des implications sécuritaires. Les analystes soulignent la difficulté d'appliquer ces restrictions sur le terrain, alors que les entreprises chinoises auraient déjà commandé plus de 2 millions de puces H200, contre un stock disponible de seulement 700 000 unités. Certains experts y voient une réponse tactique à court terme, qui ne résout pas les tensions structurelles sur la maîtrise des technologies d'IA.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
