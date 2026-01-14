L'administration Trump a validé l'exportation des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia vers la Chine, sous réserve de strictes conditions visant à encadrer leur usage et à protéger les intérêts stratégiques américains. Chaque puce devra être évaluée par un laboratoire tiers, la Chine ne pourra acquérir que l'équivalent de 50% du volume de puces vendu aux clients américains, et les acheteurs devront garantir l'absence d'usage militaire. Nvidia devra également maintenir un stock suffisant sur le territoire américain.

Cette décision marque un compromis entre les impératifs économiques et les préoccupations sécuritaires. Nvidia s'est félicitée de cette approche qu'elle juge "équilibrée", lui permettant de préserver sa compétitivité mondiale tout en respectant les exigences de sécurité nationale. En Chine, l'ambassade a réagi en appelant à une coopération mutuelle, tout en dénonçant les restrictions américaines jugées perturbatrices pour les chaînes d'approvisionnement technologique mondiales.

La mesure reste controversée sur le plan politique. Si Donald Trump a défendu l'accord comme un levier stratégique, assorti d'une taxe de 25%, de nombreux parlementaires s'inquiètent des implications sécuritaires. Les analystes soulignent la difficulté d'appliquer ces restrictions sur le terrain, alors que les entreprises chinoises auraient déjà commandé plus de 2 millions de puces H200, contre un stock disponible de seulement 700 000 unités. Certains experts y voient une réponse tactique à court terme, qui ne résout pas les tensions structurelles sur la maîtrise des technologies d'IA.