Le département américain de l’Énergie a conclu un partenariat d’un milliard de dollars avec AMD pour concevoir deux superordinateurs destinés à faire progresser la recherche scientifique et la sécurité nationale. Ces systèmes, parmi les plus puissants jamais construits, seront utilisés pour la modélisation de la fusion nucléaire, la mise au point de traitements contre le cancer, la recherche énergétique et la gestion de l’arsenal nucléaire américain. Selon le secrétaire à l’Énergie Chris Wright, ces machines permettront d’accélérer considérablement les travaux sur la fusion et la médecine de précision, deux priorités stratégiques des États-Unis.

Le premier supercalculateur, baptisé Lux, sera déployé d’ici six mois et reposera sur les puces d’intelligence artificielle MI355X d’AMD, associées à ses processeurs centraux et puces réseau. Développé en collaboration avec Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure et le Laboratoire national d’Oak Ridge (ORNL), Lux offrira une capacité de calcul environ trois fois supérieure à celle des systèmes actuels. Lisa Su, PDG d’AMD, a salué un déploiement "record" pour un projet de cette ampleur, symbole de la montée en puissance de l’IA américaine.

Le second supercalculateur, Discovery, dont la mise en service est prévue pour 2029, sera conçu autour des puces MI430, optimisées pour les applications d’intelligence artificielle et de calcul intensif. Ce système, encore plus performant, sera développé conjointement par AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle et l’ORNL. Le département de l’Énergie hébergera les deux superordinateurs, tandis que les partenaires industriels en assureront la fourniture et l’investissement. Ce partenariat marque une nouvelle phase de coopération entre l’État américain et le secteur privé pour renforcer les infrastructures nationales de calcul scientifique et consolider la position des États-Unis dans la course mondiale à la puissance informatique.