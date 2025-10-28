(Zonebourse avec Reuters) Les Etats-Unis viennent de signer un accord colossal de 80 milliards de dollars afin d'augmenter drastiquement la production d'énergie nucléaire sur le sol américain après une augmentation drastique de la demande d'électricité suite à la montée en puissance de l'IA.

Les États-Unis s’apprêtent à lancer l’un des plus vastes projets nucléaires de leur histoire récente, avec la construction de réacteurs pour un montant d’au moins 80 milliards de dollars, dans le cadre d’un partenariat public-privé impliquant Westinghouse Electric, Cameco et Brookfield Asset Management. L’annonce, faite mardi, s’inscrit pleinement dans l’agenda énergétique volontariste du président Donald Trump, qui mise sur le nucléaire aux côtés du pétrole, du gaz et du charbon pour assurer la "domination énergétique" américaine.

Ce programme massif intervient alors que la demande en électricité repart à la hausse pour la première fois depuis deux décennies, tirée par la montée en puissance des centres de données d’intelligence artificielle, particulièrement énergivores. Cette pression accrue sur le réseau électrique pousse les autorités à reconsidérer la place du nucléaire dans le mix énergétique national.

Selon les termes de l’accord, le gouvernement fédéral organisera le financement du projet et facilitera l’obtention des permis nécessaires à la construction des centrales, qui utiliseront des réacteurs développés par Westinghouse. En contrepartie, l’État obtiendra une participation conditionnelle, lui garantissant 20% des distributions de trésorerie excédant 17,5 milliards de dollars une fois l’investissement "vesté".

Les modalités de déclenchement de cette participation n’ont pas encore été précisées, mais le gouvernement devra prendre une décision finale d’investissement et signer les accords de construction pour l’activer.

À la Bourse de New York, l’annonce a propulsé l’action de Cameco en hausse de plus de 24% sur la séance.

Un défi industriel et politique de taille

Le secteur nucléaire américain fait face depuis des années à une stagnation, liée à l’explosion des coûts, à des retards chroniques et à une opposition publique persistante autour de la sécurité et de la gestion des déchets radioactifs. Les derniers réacteurs construits dans le pays, sur le site de Vogtle en Géorgie, ont été livrés en 2023 et 2024 avec sept ans de retard et un budget de 35 milliards de dollars, soit plus du double des prévisions initiales.

À ce jour, aucun grand réacteur n’est en construction sur le territoire américain.

Pour relancer la filière, l’administration Trump a pris un décret en mai dernier ordonnant à la Commission de régulation nucléaire (NRC) d’assouplir ses règles et d’accélérer la délivrance des licences, réduisant potentiellement un processus de plusieurs années à 18 mois. L’objectif affiché est la construction de dix nouveaux réacteurs de grande taille d’ici 2030.

Cette initiative a soulevé des inquiétudes, certains observateurs redoutant une précipitation au détriment de la sécurité, d’autant que l’exécutif a également engagé une révision des effectifs de la NRC, une agence indépendante. Celle-ci a indiqué qu’elle commenterait l’accord après la reprise complète de ses activités, actuellement freinées par le "shutdown" gouvernemental. Le Département de l’Énergie n’a pas non plus réagi dans l’immédiat.

Les critiques soulignent en outre que les États-Unis ne disposent toujours pas de site de stockage définitif pour les déchets radioactifs, lesquels restent entreposés sur place dans des piscines de refroidissement, avant d’être déplacés dans des conteneurs sécurisés.

L’IA et le nucléaire, un couple d’avenir

Malgré ces défis, la relance du nucléaire bénéficie d’un soutien croissant, notamment de la part des géants de la tech. Les opérateurs de cloud et d’intelligence artificielle, les fameux hyperscalers, sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’énergie nucléaire pour sécuriser un approvisionnement constant et décarboné.

Lundi, NextEra Energy et Alphabet ont annoncé leur intention de relancer une centrale nucléaire à l’arrêt dans l’Iowa. De leur côté, Microsoft et Constellation Energy travaillent à réactiver une unité de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie, également pour alimenter des centres de données.

Les futurs réacteurs construits dans le cadre de l’accord tripartite utiliseront les technologies nucléaires avancées de Westinghouse. Par ailleurs, le gouvernement pourrait exiger que l’entreprise soit introduite en Bourse si sa valorisation dépasse 30 milliards de dollars d’ici janvier 2029 et si la participation publique est effective.

Rachetée pour 7,9 milliards de dollars en 2023 (dette incluse) par Cameco et Brookfield Renewable Partners, Westinghouse appartenait auparavant à Toshiba, avant de déposer le bilan et d’être reprise en 2018 par Brookfield Business Partners.

Le signal d’un tournant énergétique américain

Avec cette relance historique du nucléaire civil, les États-Unis entendent conjuguer ambitions technologiques et objectifs stratégiques. Dans un marché énergétique bouleversé par les tensions géopolitiques et les défis climatiques, le choix du nucléaire, longtemps contesté, retrouve une centralité nouvelle, à la croisée des intérêts économiques, industriels et politiques.