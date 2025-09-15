Donald Trump a laissé entendre qu'un accord avait été trouvé sur l'avenir de TikTok aux États-Unis, à l'issue de négociations commerciales jugées fructueuses avec la Chine.

Dans un message publié lundi sur Truth Social, le président américain a affirmé que la "grande réunion commerciale en Europe entre les États-Unis d'Amérique et la Chine" s'était "TRÈS BIEN passée", ajoutant qu’elle allait "bientôt se conclure".

Sans nommer explicitement TikTok, Trump a fait allusion à l'application prisée des jeunes Américains : "Un accord a également été trouvé concernant une 'certaine' entreprise que les jeunes de notre pays tenaient beaucoup à sauver. Ils seront très heureux !".

Cette annonce intervient quelques jours avant l’échéance de l’interdiction de TikTok aux Etats-Unis, prévue le 17 septembre.

En 2024, le Congrès américain avait voté une loi prévoyant d’interdire TikTok aux Etats-Unis si ByteDance n’abandonnait pas le contrôle de la plateforme. Cette loi avait fixé comme échéance le 20 janvier 2025.

Lors de son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a prolongé ce délai de 75 jours, puis à nouveau de 75 jours début avril, puis de 90 jours en juin.

Le président républicain a précisé qu'il s'entretiendrait avec son homologue chinois Xi Jinping vendredi, soulignant que "la relation reste très forte".

Selon le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, les Etats-Unis et la Chine ont conclu un accord cadre à Madrid. Cet accord ouvrirait la voie à un passage de TikTok sous propriété américaine. Il précise que les détails de l'accord seront déterminés lors de l’échange de vendredi entre Donald Trump et Xi Jinping.