Les États-Unis veulent renforcer le contrôle des exportations de puces IA vers la Chine

La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine a adopté à une large majorité le AI Overwatch Act, un projet de loi visant à renforcer le contrôle du Congrès sur les exportations de puces d'intelligence artificielle avancées, en particulier vers la Chine. Ce texte, porté par le républicain Brian Mast, s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues autour des transferts technologiques sensibles. Il répond à la décision récente du président Donald Trump d'autoriser l'exportation vers la Chine des nouvelles puces H200 de Nvidia.



Le projet prévoit d'accorder aux commissions parlementaires concernées un délai de 30 jours pour examiner, voire bloquer, toute licence d'exportation de puces IA vers des pays jugés hostiles. Brian Mast a comparé ces technologies à des armes stratégiques et plaidé pour un niveau de surveillance équivalent à celui des équipements militaires. Le texte doit encore être voté par l'ensemble de la Chambre, puis au Sénat, avant une éventuelle entrée en vigueur.



L'initiative a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où elle a été la cible d'une campagne de désinformation relayée par certaines figures conservatrices et économiques. David Sacks, responsable de l'IA à la Maison-Blanche, a alimenté la polémique en soutenant publiquement des accusations visant des proches de l'administration Biden et le PDG d'Anthropic, Dario Amodei. Ce dernier, en réponse, a dénoncé les exportations de puces IA vers des régimes hostiles comme une grave erreur stratégique.



Malgré ces controverses, plusieurs membres de la commission ont défendu la nécessité de ce texte pour protéger la sécurité nationale. Le républicain Michael McCaul a dénoncé les tentatives de certains groupes d'intérêt de saboter le projet au profit de leurs intérêts économiques. Ni Nvidia ni le Département du Commerce n'ont pour l'heure commenté l'avancée du AI Overwatch Act, qui pourrait marquer un tournant dans la politique technologique américaine vis-à-vis de la Chine.