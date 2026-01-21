La commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine a adopté à une large majorité le AI Overwatch Act, un projet de loi visant à renforcer le contrôle du Congrès sur les exportations de puces d'intelligence artificielle avancées, en particulier vers la Chine. Ce texte, porté par le républicain Brian Mast, s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques accrues autour des transferts technologiques sensibles. Il répond à la décision récente du président Donald Trump d'autoriser l'exportation vers la Chine des nouvelles puces H200 de Nvidia.
Le projet prévoit d'accorder aux commissions parlementaires concernées un délai de 30 jours pour examiner, voire bloquer, toute licence d'exportation de puces IA vers des pays jugés hostiles. Brian Mast a comparé ces technologies à des armes stratégiques et plaidé pour un niveau de surveillance équivalent à celui des équipements militaires. Le texte doit encore être voté par l'ensemble de la Chambre, puis au Sénat, avant une éventuelle entrée en vigueur.
L'initiative a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où elle a été la cible d'une campagne de désinformation relayée par certaines figures conservatrices et économiques. David Sacks, responsable de l'IA à la Maison-Blanche, a alimenté la polémique en soutenant publiquement des accusations visant des proches de l'administration Biden et le PDG d'Anthropic, Dario Amodei. Ce dernier, en réponse, a dénoncé les exportations de puces IA vers des régimes hostiles comme une grave erreur stratégique.
Malgré ces controverses, plusieurs membres de la commission ont défendu la nécessité de ce texte pour protéger la sécurité nationale. Le républicain Michael McCaul a dénoncé les tentatives de certains groupes d'intérêt de saboter le projet au profit de leurs intérêts économiques. Ni Nvidia ni le Département du Commerce n'ont pour l'heure commenté l'avancée du AI Overwatch Act, qui pourrait marquer un tournant dans la politique technologique américaine vis-à-vis de la Chine.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.